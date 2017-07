Met de trein door Oost-Europa

Ik voel me weer 18 wanneer ik 's avonds in het Roemeense Brasov op de nachttrein naar Boedapest stap. Samen met andere jongeren van mijn leeftijd vertrok ik destijds met een nachttrein naar het Zwitserse Maloja. Sindsdien heb ik nooit meer met een trein door de nacht gedenderd. Deze rit is dan ook pure nostalgie. De slaapwagon van de Roemeense spoorwegen oogt nog even spartaans als de trein toen. Ik heb het compartiment helemaal voor mij alleen, want er zijn weinig reizigers deze avond. De wasbak heeft zijn beste tijd gehad, maar verder is alles aanwezig wat een mens nodig kan hebben: een toiletkastje met verlichting en stopcontact, opbergvakjes, een setje met zeep en tandpasta, kleerhangers en schoon badlinnen. Wanneer ik door het raam de duisternis inkijk, valt het me op hoe gezapig deze trein rijdt. Over een afstand van 830 km doet onze nachttrein 11:30 uur. Slow travel op zijn best.

