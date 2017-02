Met de fiets doorheen de 9 romantische stadjes van Nedersaksen

Verwacht je onderweg aan UNESCO-werelderfgoed, prachtige vergezichten en aanstekelijke gastvrijheid. Dit zijn de 9 must-bike routes doorheen de romantische stadjes van Nedersaksen!

1 Fietsroute rond middeleeuwse stadsmuur

Wist je dat Hildesheim binnen een middeleeuwse stadsmuur ligt? Nog mooier is dat je errond een begeleide fietstocht van zo'n drie uur kunt maken. Onderweg vertelt de gids je over de geschiedenis van UNESCO-werelderfgoedstad Hildesheim en kom je langs de Innerste-rivier, Steuerwald en domein Marienburg.

2 Baksteenroute in Lüneburg

Voor wie niet te lang onderweg wil zijn, maar wel veel wil zien, is de Baksteenroute in Lüneburg de ideale optie. Je rijdt twintig kilometer langs het Lüne klooster, de Dom van Bardowick en het historische Nicolaihof. Geen eigen fiets mee? Dan kun je gemakkelijk een stadsfiets huren in het centrum van de stad.

3 Avonturenroute in Wolfenbüttel

Benieuwd waar de Duitse schrijver Lessing een deel van zijn leven doorbracht? Dan moet je in Wolfenbüttel zijn. Hier vind je een avonturenroute waarbij je met de fiets in de sporen van de eerste moderne schrijver van Duitsland treedt. Een sport- en cultuurcombinatie op zijn best!

4 Per vlot of per fiets?

In Braunschweig kun je de weg af en toe inruilen voor het water op een begeleide fiets- én vlottentocht. Je verblijft twee nachten in de stad, waarbij je een dag op de huurfiets de stad verkent en een dag de Okerstad vanop een vlot op het water beleeft. Ideaal voor wie het wat meer mag zijn dan fietsen alleen.

5 Met je fiets vier eeuwen terug in de tijd

In Celle vind je een geschiedenis-fietstocht die je overblijfselen tot vier eeuwen geleden terug laat zien. Vooral de unieke vakwerkhuizen zijn nog steeds in historische vorm terug te vinden. Tijdens de tocht kom je Celles mooiste plekjes en hidden gems tegen en blaas je 's middags uit in een van de culinaire adresjes van de stad.

6 Mountainbiketocht in Göttingen-woud

De jonge universiteitsstad Göttingen is niet alleen op zich het bezoeken waard, op steenworp afstand vind je ook het Göttingen-woud terug. En laat dat de perfecte omgeving zijn om je mountainbikekunsten te oefenen! Hier staan ruige boswegen en een prachtige omgeving voor je klaar.

7 Bikepark Hahnenklee

Steeds populaider bij jonge waaghalzen is downhillen. De sport laat je steile bergwegen affietsen en geeft je hopen adrenaline. In Goslar vind je een speciaal ontworpen bikepark waar je verschillende downhillroutes kunt volgen. Daarnaast kun je op de speciale app van de stad checken welke natuursites in de buurt het bezoeken waard zijn.

8 Op een na populairste fietsroute van Duitsland

Voor prachtige vergezichten, fascinerende architectuur en sprookjes over de rattenvanger moet je in Hameln zijn. Niet voor niets ligt de tweede populairste fietsroute van Duitsland in en rondom dit stadje: je volgt de loop van de rivier Weser door zes verschillende regio's van het Weserbergland tot aan de Noordzee. Doordat er nauwelijks hellingen zijn is dit ideaal voor elke leeftijdsgroep.

9 24u wedstrijdfietsen in Hannover

Als grootste lid van de 9 stadjes, heeft Hannover het meest uitgebreide fietsnetwerk. Bijzonder is het ProAm evenement: op 29 en 30 juli 2017 - een week na Tour de France - kunnen zowel professionals als amateurs zich uitleven in een 69- of 113 kilometer lange fietsrace. Onderweg kun je genieten van de mooie stadsuitzichten langs de Friedrichswall Avenue en het stadhuis. Iedereen kan meedoen, dus waar wacht je nog op?

Meer informatie over de fietsroutes op elk van deze 9 bestemmingen vind je in deze folder.