Magrittejaar 2017 viert de Belgische surrealist van Brussel tot Knokke

In de hoofdstad viert men Magritte in de eerste plaats in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB). Die bieden al onderdak aan het Magrittemuseum, dat met zijn 234 werken de grootste collectie van werken van Magritte herbergt. Speciaal voor het jaar zijn er twee tentoonstellingen rond Magritte. Een eerste is "Magritte en de hedendaagse kunst", een tentoonstelling die getuigt van de levendige aanwezigheid van Magritte in de hedendaagse kunst.

Daarnaast krijgt ook het Magrittegebouw een surrealistisch tintje, want de ramen zullen bekleed worden met reproducties van zijn werken en er komt ook een Magrittebier, dat door Brasserie de la Senne in beperkte oplage gebrouwd wordt.

Tegelijkertijd brengt een ander Belgisch icoon, het Atomium, vanaf 21 september 2017 een jaar lang hommage aan de kunstenaar, door een interactieve expo met onder andere 3D-decorstukken die het surrealisme tot leven wekken.

Het andere zwaartepunt van het Magrittejaar 2017 ligt aan de kust in Knokke-Heist, waar vier evenementen de 50ste verjaardag van zijn overlijden vieren. De meest tot de verbeelding sprekende attractie is de Magritte Experience met de Magritte Virtual Reality Tour. Op het strand voor het Casino van Knokke wordt een heuse bolhoed opgetrokken waarin 50 personen met een VR-bril een reis maken door de leefwereld van Magritte. De gehele site zal 5.000 m2 groot zijn.

Daarna kunnen de bezoekers het Casino en zijn Magrittezaal binnenwandelen om het unieke fresco 'Domaine Enchanté' te ontdekken. Een werk dat in 1953 voor een ware cultuurschok zorgde. Nog aan de kust kunnen bezoekers Magritte ontdekken via een wandelzoektocht en de expo "Magritte en de zee".

Tenslotte zal uitgeverij WPG het Belgische kunsticoon ook eren met verschillende publicaties die uitkomen in het Magrittejaar. Zo komt er een Magrittethriller van Toni Coppers, zal kunstjournalist Eric Rinckhout vijfitg meesterwerken ontrafelen in "Magritte ontsluierd" en laat "Vogel Wolk Bolhoed" de kinderen op een speelse manier kennis maken met Magrittes meesterwerken.

"Dit land heeft vele grote schilders voortgebracht. Maar zelfs in deze galerij der giganten staat René Magritte op eenzame hoogte", stelt Jeroen Overstijns, CEO van uitgeverij WPG, die de licenties van het oeuvre van Magritte beheert. "Onze twintigste eeuw is René Magritte, ons surrealisme is René Magritte, ons land is René Magritte."