Magdalena, een musical die je bij de keel grijpt

3 juni 2014 kopten zowat alle kranten "800 babylijkjes gevonden in septische put van Iers nonnenklooster". Schokkend en toch slechts het topje van de ijsberg. Wie ongewenst zwanger was, ongehoorzaam of verliefd op een voor de ouders 'fout' vriendje werd tot in de 20ste eeuw - het laatste klooster sloot pas in 1996!!! - in Ierland zonder pardon naar de Magdalene Laudries gestuurd. Deze industriële wasserijen werden gerund door de katholieke kerk en de Ierse overheid. De meisjes moesten er dwangarbeid verrichten van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De nonnen voerden er een schrikbewind. De baby's van de zwangere meisjes werden onder het mom van adoptie afgenomen en vermoord of ter beschikking gesteld voor medische experimenten. Straffen zoals eenzame opsluiting in een hok of gewoon in hartje winter buiten gezet worden, waren dagelijkse kost.

Talent in volle groei

Dat een musical die dit verhaal brengt, geen dijenkletser wordt, weet je van tevoren. Maar erin slagen om het publiek echt bij de keel te grijpen is geen eenvoudige opgave. Toch zijn regisseur Rudi Giron en tekstschrijver Wanne Synnave - 21 jaar note bene! - daar wel degelijk in geslaagd.

Tijdens de musical volgen we het verhaal van Rose (Lien Van Den Bossche), die zwanger werd na door haar stiefvader te zijn verkracht, Sarah (Emma Vanthielen), die door haar vader naar het klooster wordt gestuurd omdat hij het financieel niet meer redt en van Eerwaarde Walsh de verzekering heeft gekregen dat zijn dochter veel beter af zal zijn in het klooster en Emma (Fiene Zasada), die verliefd werd op Aiden (Wanne Synnave), een jonge die niet voldoet aan de eisen van haar moeder. De drie meisjes komen rond dezelfde tijd in het klooster terecht, waar ze het niet alleen hard te verduren krijgen door de nonnen, maar ook door een aantal meisjes in het klooster. Gelukkig vinden ze houvast bij elkaar. Al zijn de drie meiden nog bijzonder jong, ze brengen stuk voor stuk hun rol met overtuiging en hun stemmen willen we zeker nog terughoren in andere musicals.

Het ensemble (bestaande uit leden van het jongerenkoor YouForia) neemt zowel de rollen van de meisjes in het klooster als de dorpsjongens op zich en dat doet het met bijzonder veel overtuiging. Het koor vormt een wezenlijk onderdeel van de musical en bij momenten zelfs op verrassende wijze van het decor.

De rollen van Moeder Overste en eerwaarde Walsh worden gespeeld door twee 'oude rotten in het vak', An Lauwereins en Dieter Troubleyn. De muzikale leiding is in handen van Sam Verhoeven, die ook de muziek schreef.

Hopelijk zijn de opvoeringen in het Zuiderpershuis slechts een start en volgen er later meer. Voor wie eraan zou twijfelen: de Vlaamse musical heeft zeker toekomst.

'Magdalena' speelt nog tot en met 10 maart 2018 in het Zuiderpershuis te Antwerpen. Tickets en info: www.singingfactory.be