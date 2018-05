Madagaskar - Het rode eiland

Wat een chaos! is het eerste wat bij je opkomt als je Antananarivo, met haar wirwar van kronkelende steegjes tussen meren en rijstvelden, verkent. De hoofdstad strekte zich oorspronkelijk over twaalf heilige heuvels uit, met elk een onderkoning aan het hoofd. Vandaag reiken de ontelbare daken en duizenden piepkleine winkeltjes van deze drukke, rommelige stad zonder centrum tot aan de horizon. Na wat trappen lopen, panorama's kijken en een bezoek aan het Paleis van de Koningin in de bovenstad, slenter ik rond op de ambachtenmarkten, voor ik doorreis naar Hautes-Terres, het centrale hoogland.

