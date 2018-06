Maak kennis met de Bourgondiërs in het vernieuwde Hof van Busleyden

Het was Hiëronymus Van Busleyden die begin 16de eeuw de woonst van zijn vader uitbouwde tot een stadspaleis. Hiëronymus is dan net benoemd tot lid van de Grote Raad, de eerste internationale rechtbank en het hoogste gerechtshof in de Bourgondische Nederlanden, een beetje zoals het Hof van Straatsburg nu. Van Busleyden behoort tot een oud en welgesteld geslacht uit Luxemburg. Hij koopt bijna alle eigendommen in de naaste omgeving op en maakt er een grote siertuin van, de huidige binnentuin. Tot zijn overlijden in 1517 blijft hij zijn woning verfraaien. Van Busleyden ontvangt er illustere vrienden, zoals Thomas More en Erasmus. De humanisten discussiëren er samen over samenleving, filosofie en cultuur. Er valt veel te bespreken, want in de 15de en 16de eeuw gaat de wereld open met de Renaissance. De tijden veranderen en de mens komt centraal te staan.

Mechelse popjes en Besloten Hofjes

In 1938 wordt het Hof van Busleyden voor het eerst opengesteld voor publiek. Precies 80 jaar later kan het een tweede keer de deuren openen, deze keer helemaal gerenoveerd. De Vlaamse overheid investeerde zowat 4 miljoen euro.

Wat kan je vandaag nog zien? Verwacht geen interieurs meer van Hiëronymus Van Busleyden en zijn familie. Wel een spiksplinternieuw museum met kunst-en ambachtsvoorwerpen die de Bourgondiërs gebruikten om hun macht en weelde te tonen. Onder de highligts de beroemde Mechelse popjes. Dit waren populaire heiligenbeelden uit notenhout. Mechelen was een van de belangrijkste beeldsnijcentra van de Zuidelijke Nederlanden en de Mechelse popjes uit de 15de en 16de eeuw zijn verspreid over de hele wereld. Merkwaardig zijn ook de Besloten Hofjes: retabelkasten die een soort paradijselijke tuin voorstellen. Ze werden vooral gemaakt tussen 1500 en 1550, voor de gasthuiszusters in Mechelen. De zusters bidden en mediteerden bij de Hofjes. Wie ze gemaakt heeft, is niet bekend. Tenslotte kon het museum voor de opening het enige portret ter wereld van Hiëronymus Van Busleyden in bruikleen krijgen. Het maakt sinds 1941 deel uit van het Wadsworth Atheneum Museum of Art in New York.

Maar bij Bourgondiërs denken we vooral aan feesten, en die waren er in de 16de eeuw bij alle gelegenheden : processies, schuttersfeesten, blijde intredes, toneelwedstrijden. De Bourgondiërs waren welvarend en dat wilden ze tonen. Het Hof van Busleyden laat je ermee kennis maken via schilderijen, wandtapijten, beeldhouwwerken en verhalen. En met Margareta van Oostenrijk, een van de meest belangrijke figuren in de Bourgondische Nederlanden, die even verderop in het Hof van Savoy, haar eigen stadspaleis woonde. Zij hield van beeldende kunst, literatuur en muziek. De Bourgondische tijd vormt een hoogtepunt in de polyfonie. In een van de ruimtes op het einde van het bezoek kan je tot rust komen met de favoriete muziek van Margareta.

Het stadspaleis is vanaf zondag 17 juni te bezoeken, maar helemaal in de Bourgondische traditie heeft naar aanleiding van de opening een feest plaats. Het hele weekend van 22 tot 24 juni kan je in de binnentuin genieten van Bourgondische hapjes en drankjes. Het Hof blijft open tot middernacht en ook de andere grote musea in de stad, Kazerne Dossin en Speelgoedmuseum sluiten pas om 22u de deuren. Je kan ze bovendien alledrie voor de prijs van één bezoeken.