Louvain-la-Neuve: Babelse utopie

Bij de generatie die de verhuis van de Franstalige studenten heeft meegemaakt, is vooral het beeld blijven hangen van een gigantische bouwwerf in de modder. Maar ook liefhebbers van oude stenen en pittoreske stadskernen lopen niet warm voor deze nieuwe stad van beton en strakke lijnen. En toch. Om van Louvain-la-Neuve te houden, moet je de stad eerst proberen te doorgronden. Pas dan ontdek je de charme en het bruisende culturele en intellectuele leven. Want Louvain-la-Neuve is een plek met een verhaal, dat begint eind jaren '60. De Leuvense universiteit maakt een taalstrijd annex studentenrevolte door die uitmondt in de splitsing van de faculteiten. De Franstalige studenten worden verkast naar de andere kant van de taalgrens. Een probleem dat al snel een geweldige opportuniteit biedt: uit het niets wordt een gloednieuwe stad bedacht. Dat was in België niet meer gebeurd sinds de stichting van Charleroi in 1666. "De keuze valt op Ottignies. De ligging is ideaal: niet ver van Brussel en Leuven, waar nog tal van Franstalige professoren les geven. De universiteit verwerft een terrein van 1.000 hectare, niet meer dan enkele gehuchten, een paar Brabantse vierkantshoeven, akkers en bossen", vertelt stadsgids Jean-Claude De Vooght.

...