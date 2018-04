Logeren tussen de wilde dieren

Vijftig jaar bestaat het safaripark in Hilvarenbeek, bij Tilburg. In 1968 was het een sensatie, omdat je er voor het eerst leeuwen in semi-vrijheid kon zien. De auto-safari, waarbij je met je eigen wagen het park inrijdt, bestaat nog altijd. Maar intussen kan je ook op wandel-, boot- en bussafari.

Stukje Afrika in Nederland

Een fantastische uitbreiding krijgt het park dus voor zijn vijftigste verjaardag. Een jaar lang werd er aan gebouwd en vanaf vandaag kan je er logeren. Het 42 hectaren grote natuurdomein ligt net naast het eigenlijk park en maakt het safarigevoel helemaal compleet. De 42 lodges, tenten en boomhutten bieden ruimte aan 1.500 gasten. De huisjes zijn allemaal alleenstaand, verspreid rond de verschillende savannes, bosgebieden en een leeuwenvlakte. Want niets zo fijn als 's ochtends opstaan, naar het terras lopen en kijken of er zebra's, dromedarissen, struisvogels, giraffen, dan wel neushoorns of leeuwen voorbijwandelen.

De lodges werden allemaal gebouwd en ingericht in (luxueuze) Afrikaanse safaristijl. Elk detail is doordacht en klopt, tot en met het servies, de kapstokken en lampen. Het resort heeft een eigen restaurant, zwembad en speeltuin, maar blijft toch ontzettend rustig. De natuurbeleving is er absoluut prioritair.

Beekse Bergen investeerde 100 miljoen euro in de uitbreiding. In 2011 onderging het park al een keer een grote 'Afrikaanse' make-over.

Safari Resort Beekse Bergen. Info: www.beeksbergen.nl