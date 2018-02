Licht in donkere dagen

De kerstverlichting is weggehaald, maar de lente is nog niet in zicht. Februari is vaak een van de donkerste maanden. Om de drie jaar haalt Gent lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland naar de stad om de straten en de pleinen in deze dagen te laten oplichten. Het parcours is deze editie langer dan ooit: 6,6 km, van het Sint-Pietersplein tot het textielmuseum MIAT en het Zonder Naam Park. Als je de hele wandeling afwerkt, kom je voorbij 39 lichtkunstwerken, van 37 kunst...