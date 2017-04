Leuke dingen doen met de (klein)kinderen

Het Bucketlist Boek

Bucket Lists zijn erg in trek, de Bucketlistboeken van Elise De Rijck al evenzeer. Op haar 29e verjaardag, kreeg Elise een kleine paniekaanval toen ze besefte dat ze in de voorbije 10 jaar nog niets gedaan had om haar dromen te verwezenlijken. Omdat de jaren voorbij gevlogen waren, besliste ze om een lijstje te maken met 30 dingen die ze voor haar 30ste nog wilde doen. Een boek schrijven was daar één van. In 2015 bracht ze het Bucketlist Boek uit en begon hiermee aan een succesverhaal.

De meest recente telgen in de reeks van Elise zijn Het Bucketlist Boek voor Ouders en Het Bucketlist Boek voor Grootouders, een grappige en originele lijst van 250 activiteiten die je met je (klein-)kind moet gedaan hebben.

Het boek zet je als (groot-)ouder echt aan om zet iedereen aan om dingen die je ooit in je leven moet gedaan hebben, maar waar je zelf misschien helemaal niet aan zou denken, om te zetten in de praktijk en vooral niet te wachten op hét juiste moment. De twee boeken brengen je ertoe om samen leuke herinneringen te creëren die jullie voor altijd zullen koesteren. De lijsten zitten boordevol ideeën om het leven gewoon leuk te maken!

Wat dacht je bijvoorbeeld van samen achter een ijskarretje aanrennen, naar de (kinder)disco gaan, mama of papa in de maling nemen of je kleinkind leren kaarten? Zodra je deze boeken hebt opgedaan behoren saaie momenten definitief tot het verleden.Niets leuker dan samen fijne dingen te beleven en die allemaal neer te pennen in het boek.

Het Bucketlist Boek voor Grootouders en het Bucketlist Boek voor Ouders van Elise De Rijck kosten allebei € 12,50, uitg. Lannoo.

Samen knutselen

Het zopas verschenen boek 'Mijn kind knutselt graag' verzamelt 100 klassieke en originele ideeën, waardoor je als (groot-)ouder meteen verlost wordt van het idee dat jij niet kan knutselen of dat dat niets voor jou is. Hoe vouwde je nu ook weer precies een bootje? Hoe weef je papier? Hoe vlecht je een scoubicou? Hoe bak je zoutdeegfiguurtjes? Hoe maak je een prachtige piñata voor je (klein-)kinds verjaardagsfeestje? Een knikkerbaan? Een blikjestelefoon? Samen knutselen wordt echt fun met dit boek met duidelijke uitleg en speelse illustraties. Zelfs de meest regenachtige vakantie wordt puur plezier.

Mijn kind knutselt graag, door Sarah Devos, illustraties door Emma Thyssen, uitg. Lannoo, 176 p., € 14,99.