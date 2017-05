"Kwart Belgen gaat minstens drie keer per jaar op vakantie"

Het reisbudget van ongeveer een derde van de ondervraagden bedraagt minder dan 700 euro. Ongeveer de helft besteedt meer dan 900 euro. Verder blijken vooral de prijs en het weer de belangrijkste factoren die de vakantiekeuze bepalen. De belangrijkste spelbreker is met voorsprong het slechte weer.

Tot slot staat vakantie voor ongeveer drie op de tien ondervraagden synoniem met het ontdekken van bezienswaardigheden of leuke plekjes. Ongeveer een op de vijf wil vooral tot rust komen in de natuur of op een afgelegen plek. Voor een ongeveer even grote groep staat vakantie gelijk aan zonnen bij het zwembad of op het strand.