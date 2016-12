Kuifje palmt komende vier maanden Train World in

Hoewel Hergé eigenlijk vooral een autoliefhebber was, duiken treinen al vroeg op in zijn werken. Zo vertrekt Kuifje in 1929 met de internationale trein Brussel-Moskou naar het land van de Sovjets. Ook in de reeks "Kwik en Flupke" duiken geregeld (miniatuur)treinen op.

"Hergé had heel snel de mogelijkheden begrepen die de trein biedt op stripgebied", zegt Dominque Marnicq van Moulinsart, dat de rechten van het oeuvre van Hergé beheert. "Hij was niet de enige, maar bij Hergé maakt de trein vaak deel uit van de actie, is hij bijna een personage op zich. Er vinden bijvoorbeeld achtervolgingen in plaats."

In de tijdelijke tentoonstelling zijn uiteraard heel wat originele tekeningen van Hergé te bekijken. Daarnaast biedt ze een inkijk in de uitgebreide documentatie die de tekenaar bijhield over treinen, stations enz. Een deel staat in een apart zaaltje, maar veel objecten werden geïntegreerd in de permanente expo van Train World.

"Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen het spooruniversum en de vele spoorelementen die je in de albums van Kuifje terugvindt", zegt ook Pieter Jonckers, de directeur van Train World. De samenwerking met Moulinsart kwam eerder onverwacht, maar vormde volgens hem een opportuniteit die het museum moest grijpen. Op een drietal maanden werd alles vormgegeven.

Jonckers hoopt met de tijdelijke tentoonstelling, die loopt van 6 december tot en met 16 april volgend jaar, 50.000 bezoekers te lokken.

Er werd voor de gelegenheid ook een echte trein beplakt met Kuifje-illustraties. De trein rijdt vanaf dinsdag hoofdzakelijk op de lijn Antwerpen-Schaarbeek-Brussel-Nijvel.