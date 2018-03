Kos, meer dan mooie stranden

De marmeren zuilen dragen al eeuwen geen gewelven meer. Toch richten de laatste restanten van de vroegchristelijke Agios Stefanosbasiliek zich, onder een verzengende zon en gestreeld door de zeebries, nog steeds naar de hemel, als bewakers van een reeds lang verdwenen wereld. Om ons heen is het muisstil, we horen enkel het geruis van de golven en het schelle geklingel van een klok, de lokroep van een vergeten kapel op een naburig eiland. Heel even lijkt de tijd stil te staan, hier bij de overblijfselen van deze kerk. Het is een magisch moment.

