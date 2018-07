Kevers van Fabre in Antwerpse Sint-Augustinuskerk

De kunstenaar werkte in zijn herkenbare stijl. Hij creëerde de altaarstukken met 450.000 dekschilden van juweelkevers, net als bij zijn Heaven of Delight in de Spiegelzaal van het Koninklijk Paleis. "Schilderen met licht"noemt hij het zelf want door de lichtreflectie krijgen ze allemaal een andere intensiteit. Hij was ruim 2,5 jaar bezig met de voorbereiding.

De triptiek hangt waar oorspronkelijk de werken van Jacob Jordaens, Peter Paul Rubens en Anthony Van Dyck hingen. "390 jaar geleden vroegen de Augustijnen aan Rubens, Jordaens en Van Dyck, de belangrijkste schilders van hun tijd in Antwerpen, om drie altaarstukken te maken voor hun barokke kerk, die op dat moment tien jaar oud was. Voor de 400ste verjaardag van de kerk en naar aanleiding van ons Barokjaar vroegen we een hedendaags wereldberoemd Antwerps kunstenaar, Jan Fabre, om op de plaats waar de altaarstukken destijds hingen, zijn interpretatie te creëren.", zegt Antwerps schepen van cultuur Caroline Bastiaens. De oorspronkelijke werken bevinden zich nu in het KMSK.

Voor zijn 'Het monastieke optreden', 'Het mystieke contract' en 'De extatische opname' liet Jan Fabre zich door die oorspronkelijk functie van de Augustijnen - de gelovigen de weg naar het spirituele wijzen - inspireren, maar ook door de huidige rol als muziekcentrum. De scarabeeënmozaïeken tonen vertrouwde allegorieën uit Fabres oeuvre, zoals het lam, het vuur, de vrouw, spiritualiteit en zijn liefde voor Antwerpen, verbeeld door het motief van de diamant.

Speciaal voor de nieuwe kunstwerken is de kerk van 2 juli tot 9 augustus gratis te bezoeken. Nadien kan je ze nog bekijken tijdens concerten, speciale stadswandelingen of op maandagen.