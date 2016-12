Kerstmis in Ierland

Een bezoek aan een kerstmarkt is de beste manier om alvast in de feeststemming te komen. Naast de vele unieke handgemaakte cadeaus kun je je op de markten ook tegoed doen aan kerstspecialiteiten als warme chocolademelk met Bailey's, gepofte kastanjes, kerstcake gedrenkt in cognac of traditioneel Iers gekruid rundvlees met suiker en bessen klaargemaakt.

Trek ook eens de stoute schoenen, of liever, schaatsen aan en rijd een rondje op de ijsbaan, luister naar livemuziek of zing wat kerstliederen mee.

Als je alle kerstinkopen hebt gedaan, is het tijd voor een frisse winterse wandeling, een andere Ierse favoriet. De koude winterlucht doet de vingers en tenen al gauw tintelen, dus eindig de wandeling met een welverdiende warme kerstdrank. Wat dacht je van een Ierse whiskey punch met citroen, kruidnagel en een schepje bruine suiker. Je voelt meteen het bloed weer stromen terwijl je geniet van het open haardvuur in een traditionele Ierse pub.

Een verfrissende kerst

Op 25 december vindt langs de gehele Ierse kust de traditionele kerstduik plaats. De beroemdste is waarschijnlijk wel die bij Forty Foot, net ten zuiden van Dublin. Het vergt wat moed, maar een snelle sprong in het water, gevolgd door luid gejuich is genoeg voor een kop warme thee en de eeuwige bewondering van je vrienden.

Waag een gokje op de renbaan

De dag na kerst is een zeer belangrijke dag voor het Ierse paardenrennen en een bezoek aan de renbaan op tweede kerstdag, ofwel St Stephen's Day, is in Ierland welhaast net zo traditioneel als Kerstmis zelf. Over het gehele eiland vinden paardenrennen plaats, dus ga bijvoorbeeld naar Down Royal, Limerick of Leopardstown en waag eens een gokje en proef de bruisende, kermisachtige sfeer op de renbaan.

Ervaar een echte Ierse kerst

Ierland bruist tijdens het kerstseizoen. Niet alleen omdat de Ieren als geen ander weten hoe ze het gezellig moeten maken, maar ook omdat vrienden en familie terugkeren vanuit alle uithoeken van de wereld om met kerst bij hun dierbaren te zijn. In de straten en uit de pubs en restaurants schalt het gelach, gezang en de muziek. De sfeer is warm en opzwepend.