Kasteel d'Ursel opgefleurd

Sprookjes vormen het thema, zegt Dirk De Goede, voorzitter van de Belgische floristen. Bedoeling is de bezoekers onder te dompelen in de toverwereld van de bloemen. Het kasteel, het voormalige zomerverblijf van de hertogen van Ursel en nu eigendom van de provincie, is dan ook een plek die zich daar perfect toe leent. De zeven grote ruimtes tonen zowel imposante installaties als kleine bloementafereeltjes. Er komt bijvoorbeeld een volledig woud met appelbloesems. De bib krijgt een soort Harry Potter make-over en over de vijver achter het kasteel zullen drijvende oppervlakken glijden. In het kerkje op het domein mag je zwevende mosballen verwachten.

"We werken dit jaar voor het eerst samen met het zilver- en diamantmuseum in Deurne", gaat de florist verder. "Zij lenen enkele exclusieve zilveren vazen uit waarin we gevriesdroogde bloemen plaatsen. Dat worden toch wel pronkstukken."

Vergankelijke schoonheid

"Het evenement heeft plaats onder de naam Fleurs de Dames. Daar hoef je niet uit te concluderen dat het om een vrouwenactiviteit gaat. Dames houden uiteraard van bloemen, maar onze naam verwijst eigenlijk naar de school De Dames in Antwerpen, waar ons evenement voor het eerst plaatsvond", klinkt het bij Dirk De Goede.

Alle 26 deelnemende floristen - die een toegangsproef moeten afleggen - leveren minstens één creatie. "Ja, wij beschouwen dit als een vorm van kunst", zegt De Goede. "Evenementen als deze vormen een uitlaatklep voor floristen die eigenlijk bloemkunstenaars zijn. Dit geeft ons de gelegenheid dingen te maken die creatief zijn en niet verkoopbaar in onze winkels. Het gaat toch wel om een hoger niveau dan bloemschikken. De structuren zijn uiteraard vooraf gelast, maar met de bloemcreaties starten we vier dagen vooraf. Bloemen hebben gemiddeld een houdbaarheid van zeven tot acht dagen en we moeten zorgen dat ze op hun mooist zijn tijdens het evenement."

Zoveel werk en na acht dagen is alles weer verwelkt? "Ja, die vergankelijkheid is enerzijds frustrerend, maar aan de andere kant ook mooi en uniek. Wij moeten telkens opnieuw beginnen, een mooiere metafoor voor het leven kan je toch niet vinden?"

Fleurs des Dames. 21 tot 24/4 in het Kasteel d'Ursel, Hingene. Vr-zo, 10-22 uur. Ma 10-17 uur. VVK € 9,50, kassa € 12,50. www. fleurdesdames.be