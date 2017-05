Jeroen Olyslaegers wint Fintro Literatuurprijzen met "Wil"

Jeroen Olyslaegers heeft de Fintro Literatuurprijzen gewonnen met zijn roman "Wil". Dat is zondag bekendgemaakt in de Handelsbeurs in Gent. Olyslaegers won zowel de prijs van de vakjury als die van de lezersjury.