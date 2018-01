Jacques Vermeire: 'Ik hoop dat ik nog lang DDT mag spelen'

Plus Magazine: Heeft DDT nog altijd een even slecht karakter? Of zit er evolutie in het personage?

Jacques Vermeire: Slecht, is DDT slecht? Allee, dan denkt een mens een keer dat hij goed bezig is. Ja, hij heeft natuurlijk wel een beetje een slecht karakter, en nee, dat is niet veranderd.

Hij is een karikatuur, maar zit er toch iets van jezelf in hem?

Nee, absoluut niks! Ik heb natuurlijk mijn manier van spelen, ik speel graag een simpel iemand, een loser. Maar qua karakater heb ik helemaal niets met hem, tenminste dat hoop ik. Want hij is toch een beetje een geniepigaard. Dat is ook zo leuk: een personage spelen dat je totaal niet bent. Ik speel misschien graag simpele mensen, maar ben het niet. Of misschien heb ik toch een ding met hem gemeenschappelijk. Ik ben graag lief tegen vrouwen. Zonder grensoverschrijdend te zijn!

De Kampioenen zijn al zo lang zo succesvol. Wat is jouw verklaring?

We teren natuurlijk voor een stuk op het succes van de beginjaren. We hebben goeie acteurs, goeie scenario's. En wat ook speelt: iedereen herkent wel iemand in de personages: de cafébazin, de garagist... Ze zijn heel alledaags. Door dat succes wordt er ondertussen ook meer aanvaard van ons. En beschikken we ook over grote budgetten. We kunnen ons al een keer iets permitteren en dat zie je aan de film. We hopen ook nu op 600.000 bezoekers. Als het er minder dan 500.000 zijn, dan zou ik toch ontgoocheld zijn.

Is dit nu de slotfilm?

Nee, dat denk ik niet. Als deze film een succes wordt, denk ik dat er nog een vierde komt. Ik hoop echt op een vervolg, want ik wil graag nog heel lang DDT spelen.

Je werkt ook aan een nieuwe zaalshow. Hoe verlopen de voorbereidingen?

O, goed! Op het gemakje. We hebben nog wel even tijd, de shows komen pas in het najaar 2018 in de zalen. We zijn aan het brainstormen en gaan ook nog een schrijver aantrekken. Het is nu eenmaal mijn vak en ik begin niet van 0, hé. Maar schrijf niet dat het routine wordt, dat is het nooit. De Kampioenen ook niet trouwens. Want in mijn vak moét alles goed zijn.

Je hebt een opmerkelijke aangever aangetrokken: sportjournalist Ruben van Gucht. Mogen we dan ook iets totaal nieuws verwachten?

Nee, eigenlijk niet. Het blijft een klassieke Jacques Vermeire-show. De typetjes en sketches zijn natuurlijk wel nieuw. Er zit ook al wel eens wat kaka-en pipihumor in, want daar ben ik goed in.

Kan je in deze tijd nog makkelijk met dingen lachen?

O ja, de tijden zijn niet gevoeliger dan vroeger en in sommige opzichten zelfs gemakkelijker. Met de kerk kon je vroeger bijvoorbeeld niet lachen, nu wel. Ook dankzij de stand upcomedians, die veel verder gaan dan ik, kan ik mij meer permitteren.

Wat is voor jou een goeie grap?

Als de zaal dubbel gaat van het lachen. Maakt niet uit met wat. Het publiek is de norm. Al moet ik een scheet laten op het podiium. Goeie humor is voor mij wanneer iedereen samen hard kan lachen.

FC De Kampioenen 3: Forever. Nu in de bioscoop.

Zaalshow Jacques Vermeire en Ruben van Gucht, van 7 tot 77. Info: www. jacquesvermeire.be