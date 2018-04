Jacques Brel herleeft in Vorst Nationaal

Op 9 oktober 1978 overleed de, zoals hij zichzelf noemde, "Franstalige Vlaming" Jacques Brel aan de gevolgen van longkanker. 40 jaar na zijn dood, brengen Music Hall, regisseur Dirk Decloedt en Brel-vertolker Filip Jordens met 'Je m'appelle Jacques Brel' gepast hulde aan de legendarische chansonnier, componist en tekstschrijver.

Filip Jordens kruipt in de huid van Brel

Noem Filip Jordens zeker geen Brel-imitator, eerder de reïncarnatie van Brel. Als zoon van een Vlaamse moeder en een Franstalige Leuvenaar, lijkt hij voorbestemd om Brel te vertolken, met dezelfde jongensachtigheid en de unieke combinatie van verlegenheid en flair. Jordens beweegt als Brel, laat zijn handen wapperen, en - vooral - werkt zich ook in het zweet als Brel.

Jordens is in Vorst niet aan zijn proefstuk toe. Hij krijgt Brel-fans in binnen- en buitenland al geruime tijd op het puntje van hun stoel met zijn fenomenale interpretatie van Brel. Het publiek lijkt keer op keer overdonderd.

Op 12 en 13 mei wordt Filip Jordens niet enkel ondersteund door zijn eigen muzikanten, maar ook door het Brussels Philharmonic Orchestra, onder leiding van dirigent David Navarro Turres. Tijdens een sterk visuele, maar toch puur in zijn eenvoud zijnde voorstelling brengt hij het rijke oeuvre van Brel en reconstrueert zo op onnavolgbare wijze diens bewogen levensverhaal. De prachtige arrangementen geschreven door Michel Bisceglia en Maarten Lingier en de stijlvolle interpretatie van Jordens en zijn muzikanten geven dit indrukwekkende muzikale eerbetoon toch een verrassend intiem karakter.

Geen documentaire

Prachtige authentieke foto- en videobeelden van Jacques Brel, vullen de muziek aan. Regisseur Dirk Decloedt goot alles in een indrukwekkend en ultiem Brel-totaalconcept, en gunt het publiek letterlijk een unieke blik op zijn bewogen, intrigerende levensverhaal.

Dirk Decloedt: "We willen geen documentaire maken, noch musical of theater brengen. We willen een vernieuwing brengen, door aan de kracht van het oeuvre van Brel twee dimensies toe te voegen: orkest en beeld. Enerzijds hebben we het het talent van Filip Jordens en zijn band, versterkt met het Brussels Philarmonic Orchestra. Anderzijds, de stem van Brel, geleend uit authentieke audio- en video-archieven. Het wordt een collage, zowel auditief als visueel, die de ziel van Brel wil aanraken. We willen geen chronologie, geen koude logica, maar inspirerende momenten ten tonele brengen. We zoomen in op de ziel van Brel, zijn energie, zijn passies en intensiteit."

"We streven naar een vorm van authenticiteit die zo eigen was voor Brel. Brel was het meest zichzelf wanneer hij zijn muziek op de scène bracht. Hij was een meester-storyteller", vult producent Geert Allaert van Music Hall aan.

