India beperkt toegang tot Taj Mahal

De Taj Mahal, die bij Agra ligt, op 200 kilometer ten zuiden van New Delhi, en die door de Indiërs "het monument van de liefde" wordt genoemd, wordt elk jaar door miljoenen toeristen bezocht en staat steevast op het programma van buitenlandse prominenten.

Door de democratisering van het binnenlandse toerisme in India krijgt de site steeds meer mensen over de vloer, waardoor de druk op de funderingen toeneemt. Het mausoleum in witte marmer met ingelegde edelstenen, dat grootmogol Shah Jahan tussen 1631 en 1648 liet bouwen ter herinnering aan zijn vrouw Mumtaz Mahal, moet bovendien regelmatig gereinigd worden om te verhinderen dat het vergeelt door de luchtvervuiling.

Gemiddeld bezoeken elke dag 10.000 tot 15.000 mensen de Taj Mahal. Dat cijfer kan in het weekend oplopen 70.000. De autoriteiten kondigden woensdag aan dat voortaan maximaal 40.000 mensen per dag worden toegelaten op de site.

De beperking geldt niet voor buitenlanders, die duizend roepie (13 euro) betalen, maar enkel voor Indiërs, die een ingangsticket krijgen voor 40 roepie. Als Indiërs duizend roepie neertellen, vallen ze niet onder de beperking.