Hof van Busleyden haalt meesterwerken naar Mechelen

Al sinds 2010 wordt er gewerkt in de voormalige woning van jurist Hiëronymus van Busleyden (1470-1517), dat later fungeerde als Stadsmuseum. Op 17 juni moet de volledige renovatie voltooid zijn en gooit het huis zijn deuren weer open voor het publiek. Maar vanaf vrijdag 23 maart krijg je al een voorsmaakje. Dan gaat de expo Roep om Rechtvaardigheid van start in het al gerenoveerde gedeelte van het oude stadspaleis.

Tussen de 15de en 17de eeuw was Mechelen de feitelijke hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. De Grote Raad van Mechelen vormde een belangrijke juridische instantie die de rechtspraak meer en meer ging controleren. Van Busleyden vervulde er de functie van rekwestmeester. Niet toevallig gingen rechtvaardigheid en rechtspraak toen een prominent thema vormen in de kunst.

Curator Samuel Mareel haalde in functie van dat thema werken naar Mechelen die geschilderd werden in onze contreien en nu verspreid zijn in de hele wereld. Het Prado in Madrid leende bijvoorbeeld het Oordeel van Salomon van Pieter Paul Rubens uit. Uit het New Orleans Museum of Art komt Het Advocatenkabinet. Marinus van Reymerswaele schilderde het in 1545 in Vlaanderen. Het was een aanklacht tegen de (toen al) trage rechtsgang. En er zit een verwijzing in naar Mechelen. Het is voor het eerst (en meteen ook voor het laatst) terug te zien in ons land.

De geseling van Christus van Peter Paul Rubens uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent is dan weer voor het eerst op verplaatsing te zien. Rubens maakte deze olieverfschets als voorbereiding van een monumentaal schilderij voor de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Daar hangt het vandaag nog steeds.

En een van de blikvangers is ongetwijfeld ook De vierschaar van de Brabantse Munt in Antwerpen, een bruikleen uit het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen. Het kleurrijke werk met Vrouwe Justitia op de voorgrond vormde de inspiratie voor het campagnebeeld van de expo.

Verder zie je onder meer topwerken van Quinten Massijs, Antoon Van Dyck en Pieter Bruegel de Oude.

Roep om Rechtvaardigheid. Museum Hof van Busleyden Mechelen. Van 23/3 tot 24/6 in het Hof van Busleyden, Mechelen. Info: www.hofvanbusleyden.be