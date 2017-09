Hoe ziet de wereld eruit in 2030?

Voor wie een beetje de actualiteit volgt, zijn de uitdagingen niet onbekend: klimaatopwarming, mobiliteit, overbevolking... Het goede nieuws: de mens is er in de loop der tijden altijd in geslaagd creatief om te gaan met de grote wereldproblemen en zich aan te passen. Voor deze tentoonstelling bogen wetenschappers van de universiteit van Luik zich over de nabije toekomst. Misschien ook meteen de zwakte van deze tentoonstelling: ze is sterk onderbouwd, maar erg academisch, terwijl je van een expo over de toekomst net een interactieve en misschien zelfs een beetje een entertainende opstelling verwacht.

Zeewier en drones

Je maakt wel kennis met robot Pepper, die ouderen en hulpbehoevenden kan bijstaan. Daarna wordt een stukje geschiedenis opgefrist, met een aantal grote uitvinders/uitvindingen die de wereld drastisch veranderd hebben. Je wordt ingewijd in kunstmatige intelligentie. Wat is het, kunnen we er ons ooit op verlaten? En in de werking van onze hersenen, want zonder hersenen geen vooruitgang.

Dat de overbevolking tot een voedselcrisis kan leiden, leren we, en dat dit betekent dat we ons tegen 2030 wellicht moeten bedienen van insecten, laboratoriumvlees en zeewier. Zullen we nog in de file staan?, komt uitgebreid aan bod in een ruimte vol futuristische voertuigen: drones, fotovoltaïsche vliegtuigen en zelfrijdende wagens, zij het dan op videoscherm of in maquette: niet op ware grootte en ook niet uit te testen! Verder ontdek je hoe de stad van morgen er uit zal zien -met veel compactere woningen en meer groene ruimten-, hoe je ziekenhuiskamer in 2030 volledig gedigitaliseerd is en welke vooruitgang de geneeskunde hopelijk tegen dan heeft gemaakt. De expo sluit af met een ruimte gewijd aan een van de grote mysteries van ons bestaan: de dood. Zullen mensen ooit onsterfelijk worden, kan cryotherapie de doden ooit weer tot leven wekken, maw gaat de dood zelf ooit dood?

De tentoonstelling biedt zeker stof genoeg om twee uur lang in rond te dwalen en te reflecteren over de toekomst. Wanneer je buitenkomt, voel je je trouwens al een beetje vooruit in de tijd, in het futuristische station dat Santiago Calatrava bouwde voor de stad Luik.

Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030. 23/9/2017-3/6/2018 in exporuimte van Luik Guillemins TGV Station. Elke dag 10-18.30u. €14. www.europaexpo.be