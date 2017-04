Hoe vaak moet je een hoofdkussen wassen?

Het is een klus die veel mensen over het hoofd zien: het hoofdkussen wassen. Want dat kussen is misschien viezer dan u denkt. Een derde van het gewicht van uw kussen kan bestaan uit dode huidcellen, beestjes en huisstofmijt en hun uitwerpselen, ontdekten onderzoekers. De boosdoener is transpiratievocht. De één zweet misschien meer dan de ander (oorzaken: de overgang, medicijngebruik, hoge lichaamstemperatuur) maar iedereen transpireert gedurende de nacht. Door te zweten reguleert uw lichaam de temperatuur: u raakt de warmte kwijt die u niet nodig heeft. Dat vocht is een voedingsbron voor bacteriën. Maar ook de huisstofmijt nestelt zich graag in uw kussens.

Hoe vaak moet ik een hoofdkussen wassen?

De meeste kussens zijn van katoen, synthetisch, of met dons gevuld. Deze kunnen in de wasmachine. Controleer altijd eerst het waslabel. Was de kussens op een voorzichtig programma, met warm water en een kleine hoeveelheid wasmiddel. Eens in de twee maanden uw kussen wassen moet voldoende zijn.

Heeft u echter last van huistofmijtallergie, dan kunt u de kussens beter maandelijks wassen.

Mijn hoofdkussen is vergeeld, wat nu?

Opeens ziet u het: uw hoofdkussen is geel uitgeslagen! Soms verdwijnen de vlekken in de wasmachine, maar soms is er iets meer nodig. Vergeelde kussens zijn geen lust voor het oog. Het is ook niet zo fris om er nog op te slapen. Kussens worden geel door transpiratie. Nog een reden om het even in de wasmachine te stoppen! Maar wat als hij geel blijft?

1. U kunt een kussen extra wit krijgen door het te wassen in de wasmachine met een mengsel bestaande uit een dopje wasmiddel, een dopje bleekwater én een half dopje boraxpoeder. (soort zout dat oplost in water, verkrijgbaar bij de drogist)

2. Een andere winnende formule: een kopje vloeibaar vaatwasmiddel, driekwart kopje gevuld met schoonmaaksoda, en half kopje witte azijn, een normale dosis wasmiddel en drie kopjes heet water. Doe het kussen samen met dit excentrieke mengsel in de machine en draai een hete was.

3. Stop uw kussen(s) in de wasmachine en laat deze eerst weken (veel machines hebben een weekprogramma) in een mengsel van één kop waterperoxide en een halve kop azijn. Peroxide is een natuurlijk bleekmiddel, de azijn pakt vlekken aan. Vervolgens kunt u de kussens via een normaal programma wassen.

Is uw kussen toch nog steeds niet schoon? Of heeft u het al 5 jaar, dan is het misschien tijd om de aanschaf van een nieuw exemplaar te overwegen.

Bron: Plusonline.nl