Hocus Pocus Speelkaart

De populariteit van goochelen kende ups and downs. Het succes groeide aanzienlijk vanaf het einde van de 18de eeuw. Het variété werd geaccepteerd als vorm van cultuur, naast opera, concerten en theater. De mysterieuze sfeer rond goochelaars sprak tot ieders verbeelding. Speelkaarten waren toen al een paar eeuwen ingeburgerd in Europa, en ook doorgedrongen in de goochelwereld. Het eerste boek waarin trucs met speelkaarten worden beschreven, verscheen in 1634. Vaak maakten de goochelaars hun kaarttrucs zelf. Naarmate goochelen befaamder werd, ontstond de behoefte aan kant-en-klare trucs: de start voor een ware industrie in de 20ste eeuw.

Een tijdelijke terugval van het goochelen kwam er door de twee wereldoorlogen. Mensen gingen minder uit, de radio en de bioscoop deden hun intrede, het amusement veranderde. De televisie zorgde gelukkig voor een nieuw werkterrein voor de goochelaars. En vandaag is goochelen weer helemaal in. Dat bewijzen de talrijke talentenshows en filmpjes op het internet. Kaarttrucs zijn bij goochelaars en bij het publiek nog steeds geliefd, ook voor minder nobele doeleinden. Een geoefend valsspeler bij het kaarten heeft de vingervlugheid veelal bij een goochelaar geleerd!

De tentoonstelling geeft een beeld van de magische wereld van de goochelaar. Met getrukeerde objecten, speelkaarten, foto's, oude affiches en beeldmateriaal. Beroemde goochelaars uit België en Nederland passeren de revue. Net zoals cardistry en het kaartwerpen. Niet alle geheimen worden ontrafeld maar men kan ook zelf enkele trucs uitproberen!

Op het programma

Naast de tentoonstelling zelf die loopt tot tot 31 januari 2019 zijn er nog diverse andere activiteiten gepland:

Druk in het museum

Oude rotten in het vak tonen het traditionele drukproces van speelkaarten inclusief het glanzen, snijden en hoeken van speelkaarten. Als afsluiter wordt de gigantische stoommachine in gang gezet.

5-12-19-26 juli, 2-9-16-23-30 augustus, 6-23 september, 4-28 oktober, 8-25 november, 13 december

Zomer in het museum

Elke donderdag van juli en augustus geniet het publiek gratis toegang. Om 14 uur start een gratis rondleiding en van 14 tot 16 uur zijn er demonstraties op de historische drukpersen.

Presentatie van 'Primes', een educatief kaartspel over priemgetallen.

Met toespraak door Prof.dr. Jean Paul Van Bendegem (Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen VUB) en speelsessies Goochelaar Martijn

Zaterdag 13 oktober 2018 om 14 uur

Goochelshows

Goochelaar Martijn:

woensdag 18 juli 2018 van 14 tot 15 uur

zondag 23 september 2018 om 14 uur

zondag 18 november 2018 om 14 uur (Kunstendag voor kinderen)

Magic Danny

woensdag 17 oktober 2018 om 14 uur

woensdag 12 december 2018 om 14 uur

Reserveer via museum.speelkaart@turnhout.be

Praktisch

Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout, +32 14 41 56 21, e-mail: museum.speelkaart@turnhout.be - www.speelkaartenmuseum.turnhout.be

Dinsdag tot vrijdag: 10-17 uur - Zaterdag en zondag: 11-17 uur

Toegang: 5 euro - kortingstarief: 3 euro - jonger dan 18 jaar: gratis