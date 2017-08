Het wilde westen van Servië

Een goede uitvalsbasis om West-Servië te verkennen is Zlatibor, een typisch toeristisch bergdorpje dat net zo goed uit de Alpen geplukt zou kunnen zijn. Hier bevinden zich de meeste hotels en restaurants van de streek. Vooral het continentale en mediterrane klimaat zorgden ervoor dat Zlatibor zich tot een ware hotspot ontpopte. Op zo'n 250 kilometer van Belgrado is het de ideale verblijfplaats om de streek te ontdekken.

Tara National Park

Op de grens met Bosnië Herzegovina, ligt Tara National Park. Het gebied staat bekend voor haar prachtige bergtoppen, diepe grotten, dichte bossen en uitgestrekte weilanden. Naast een beschermende habitat voor bruine beren is het ook een uitstekende plek voor mooie wandelingen met unieke uitzichten, vooral Banjska Stena is de moeite waard. 's Winters kun je in het nationaal park zelfs skiën.

Een boottochtje op de Drina

Waar de Tara en Piva samenkomen in Montenegro, ontspringt de 346 kilometer lange Drina rivier. Al kronkelend baant ze zich een weg door Montengro, Bosnië Herzegovina en het Servische landschap. In de zomer lokt de Drina veel bezoekers die er komen raften of een boottochtje doen.

De meanderende Uvac

Ook op de Uvac rivier kun je een boottocht maken. Het bootje vaart door het wonderlijke natuurreservaat en meert aan bij prehistorische grotten. Wat dit reservaat vol zeldzame planten en dieren uniek maakt, is de aanwezigheid van de vale gier. Die is vooral te spotten in specifieke gebieden van de kloof, op rotswanden en grotten boven het water.

De Mokra Gora vallei

Tussen de bergen Tara en Zlatibor vind je de Mokra Gora vallei. Samen met de Sargan bergpas is de vallei vooral bekend voor de Sarganska Eight, een ingenieuze spoorlijn waarbij een oude stoomtrein je door de bergen leidt. Een andere beroemde attractie is Drvengrad, een houten dorpje dat door de Servische filmregisseur Emir Kusturica gebouwd werd als filmdecor. Het leukst van al: je kunt er ook verblijven.

Tussenstops op weg naar Zlatibor

Op weg naar het onbekende westen van Servië zijn er ook heel wat leuke tussenstopjes te maken. Als eerste is er het stadje Topola dat met haar rijke geschiedenis, mooie gebouwen en wijncultuur alles in haar mars heeft om je helemaal te ontspannen na een lange autorit. Verderop is er nog het kleine Zlakusa, een pottenbakkersdorpje bij uitstek waar je tijdens een korte stop de Servische geschiedenis kan opsnuiven.