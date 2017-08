Het Rodinjaar in Parijs

Thalys Brussel-Parijs, 1:15 uur. Low Cost Izy, 2:15 uur. Auto, 3 uur.

Er is altijd wel een goede reden om naar Parijs te gaan en sinds kort heeft de Thalys er de lowcostverbinding Izy bij. Bovendien is dit jaar de culturele agenda in de Franse hoofdstad voller dan ooit, met als blikvanger Auguste Rodin. Honderd jaar geleden overleed de beroemde beeldhouwer en naar aanleiding daarvan heeft een grote overzichtstentoonstelling plaats in het Grand Palais. Je ziet er onder meer De Denker en De Hellepoort. Het Rodinmuseum, waar de kunstenaar heeft gewoond en gewerkt, werd vorig jaar helemaal vernieuwd.

Een andere aanrader is de expo Balenciaga, l'oeuvre au noir. Zoals de titel al zegt, gaat het om de zwarte creaties van de Spaanse ontwerper. Ze zijn adembenemend mooi en de gesculpteerde ontwerpen komen fantastisch tot hun recht tussen de beeldhouwwerken in het Bourdelle-museum. Een modetentoonstelling ook in het Palais Galliera, en wel met de garderobe van zangeres Dalida, die 30 jaar geleden overleed.

Pompidou zet David Hockney, die dit jaar 80 wordt, nog de hele zomer in de kijker. En in het najaar pakt het Musée National Picasso-Paris uit met Picasso 1932, een volledig jaar uit het leven van de schilder aan de hand van zijn werken.

saisonculturelle.fr