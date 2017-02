Het Lyon van Paul Bocus

In Lyon is de onbetwistbare ster geen sporter of showbizzfiguur, het is een kok: Paul Bocuse, verkozen tot 'Paus van de gastronomie' door restaurantgids Gault&Millau. Hier wordt hij met veel liefde 'Monsieur Paul' genoemd en hij is omnipresent in de stad. Tot grote vreugde van gastronomen.