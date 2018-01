Het leven zoals het was in Pompeï

De uitbarsting van de vulkaan Vesuvius was een catastrofe voor de bruisende Italiaanse havenstad. Tweeduizend van de 20.000 inwoners kwamen om het leven en de stad werd herleid tot puin. Maar dankzij dit drama leert geen enkele plek ons zoveel over de oudheid als Pompeï. De lava heeft het dagelijkse leven in één klap versteend. Haast nergens zijn gebruiksvoorwerpen, werktuigen, voedsel en juwelen uit de eerste eeuw na Christus zo goed bewaard.

...