Het kasteel van Wijnendale, toevluchtsoord voor de machtigen der aarde

In zijn uniform van opperbevelhebber van het leger leunt koning Leopold III op het balkon van het kasteel van Wijnendale. Zijn blik is strak op de lucht gericht waar jachtvliegtuigen af en aan vliegen. Hij kijkt stuurs en ongerust. Zonder het te beseffen maakt zijn moeder, koningin Elisabeth, één van de bekendste beelden van haar zoon in oorlogstijd. Het geluid kunnen we er moeiteloos bij denken: de drukkende stilte, af en toe verstoord door het geronk van vliegtuigpropellers en die ene klik van de camera. Op 25 mei 1940 lijkt de situatie hopeloos voor de vorst. In amper twee weken hebben tanks en de Luftwaffe de geallieerden verdreven. De Duitsers houden het grootste deel van het land bezet. Aan de Leie biedt het Belgische leger verbeten weerstand. Weldra zullen de Engelsen zich terugplooien op Duinkerke. Ondanks zware verliezen houdt het Belgische front min of meer stand, maar hoelang nog? Hier en daar maken Vlaamse eenheden melding van deserties, andere bieden in de vuurlinie manhaftig weerstand. De nederlaag is onvermijdelijk, maar Leopold weigert de regering in ballingschap te volgen.

