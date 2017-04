Het gerestaureerde Lam Gods nu te bewonderen in ultrahoge resolutie

Dit project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Google Arts & Culture, Sint-Baafskathedraal en Lukas - Art in Flanders, dat digitale beelden voor Vlaamse musea en erfgoedcollecties beheert. Het Google Arts & Culture-team werd onlangs uitgenodigd in het Museum van Schone Kunsten in Gent om alle buitenluiken van het altaarstuk, die net gerestaureerd waren, te fotograferen.

De acht panelen werden gedurende twee dagen gedigitaliseerd met de Art Camera ontwikkeld door Google; dankzij deze technologie werd elk deel van het schilderij minutieus in beeld gebracht. De binnenste panelen worden momenteel gerestaureerd in het museum van Gent en worden in 2019 aan het publiek voorgesteld.

Timothy Naessens, Directeur van Lukas - Art in Flanders: "We zijn erg blij dat we het gerestaureerde altaarstuk kunnen vereeuwigen in een online publicatie dankzij deze samenwerking met Google Arts & Culture. Het project past perfect bij onze missie om het rijke Vlaamse kunsterfgoed te digitaliseren en de originele werken te delen met de hele wereld."

Restauratie brengt nieuwe elementen aan het licht

Het is een unieke manier om het meesterwerk te herontdekken, waarbij de uitzonderlijke kwaliteit van het oorspronkelijke schilderij opnieuw zichtbaar wordt na meer dan 400 jaar, dankzij de restauratie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) vorig jaar.

De voor en na is opvallend: tijdens de restauratiewerken werd overschildering, die bijna 70% van de oppervlakte van de panelen bedekte, verwijderd. De kleuren evolueerden en er werden nieuwe iconografische elementen gevonden. Zo werd er bijvoorbeeld een tekst ontdekt die naar de profeet Zacharia verwijst, of een beeld van Gent uit de middeleeuwen, dat amper zichtbaar was voor de restauratie.

Nu kan iedereen de verbluffende details van het altaarstuk bewonderen en de geschiedenis van dit unieke kunstwerk nagaan. Zo zie je onder meer zwart-witfoto's van de mijn in Altaussee, waar het altaarstuk werd gevonden in 1945 naast werken van Rubens, Rembrandt en zelfs Michelangelo, en foto's van Monuments Man Daniel Kern en kunstrestaurateur Karl Sieber.

Hier kan je deze unieke beelden ontdekken.