Herita wordt Open Monumenten

Herita viert de 30ste verjaardag van Open Monumentendag, dit jaar op zondag 9 september, met een nieuwe naam. Dat kondigt de organisatie vandaag/maandag aan in een mail naar de leden. De erfgoedorganisatie zal vanaf dan Open Monumenten heten, "een nieuwe, herkenbare en sterke naam met een vertrouwde klank".

Naar aanleiding van die vernieuwing lanceert de organisatie op 9 september ook een nieuwe website, www.openmonumenten.be. Daarop komt nieuws over monumenten in Vlaanderen, net als informatie over activiteiten en evenementen.

Het lidmaatschap van Herita was tot nog toe gratis, maar met de verandering naar Open Monumenten wordt het betalend. Wie lid wil blijven of worden, moet daar 25 euro per jaar voor neertellen. Het geld zal gebruikt worden om historische plaatsen in Vlaanderen te bewaren en open te stellen, klinkt het.