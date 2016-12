Herintroductie van de bever geeft boost aan Schots toerisme

Vier eeuwen nadat bevers in Schotland waren uitgestorven, heeft de Schotse regering het dier vorige week de beschermde status toegekend. Dat gebeurde nadat is gebleken dat het herintroductieprogramma dat vijf jaar geleden van start ging, een succes is.

De nieuwe status geeft de bevers vrij spel om zich voort te planten.

Positief voor ecosysteem

Bij aanvang van het introductieprogramma werden de bevers uitgezet op twee locaties maar er zullen er meer volgen. In totaal telt de populatie vandaag 160 dieren, 10 bevers in Knapdale Forest in het westen van Schotland en een groep van 150 dieren in Tayside in het oosten. De herintroductie gebeurde met dieren die werden overgebracht uit Noorwegen.

Normalerwijze zou de populatie in Tayside nog groter moeten zijn maar een twintigtal bevers, inclusief zwangere vrouwtjes en kleintjes, werd de afgelopen jaren door plaatselijke landeigenaren afgeschoten omdat zij de dieren ervan verdachten bomen en overstromingsgebieden te vernietigen.

Ironisch genoeg heeft de aanwezigheid van de bevers net geleid tot een positief effect op het Schotse ecosysteem.

Door dammen te bouwen hebben de bevers nieuwe vijvers en draslanden gecreëerd. Die vormen een nieuwe thuis voor vogels, amfibieën, vissen, waterplanten en insecten. Nu de bevers officieel beschermd zijn, zal de biodiversiteit naar alle verwachting nog toenemen.

Ook blijkt dat de bossen het goed doen sinds de komst van de bevers. De bomen die de dieren wegknagen, geven andere planten ruimte om te groeien. Ook de waterkwaliteit blijkt erop vooruit te gaan.

Toerisme

Niet onbelangrijk is ook dat de terugkeer van het sympathieke knaagdier ertoe geleid heeft dat het toerisme een boost kreeg. Knapdale Forest, op tweeënhalf uur rijden van Glasgow, is nu een van de meest populaire toeristische bestemmingen in Schotland.

In het begin van de 20ste eeuw waren in Europa amper 1200 bevers over, verspreid over drie populaties in Duitsland, Frankrijk en Noorwegen. In Vlaanderen werd de laatste bever gedood in 1848. In Nederland was dat in 1825.

Zweden was het eerste land om de bever te herintroduceren in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ondertussen heeft Europa de bever geherwaardeerd en met de succesvolle herintroductie in Schotland lijkt de terugkomst van de bever in Europa compleet.

Auteur: John R. Platt/TakePart en IPS