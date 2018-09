Herbronnen in Wallis

We beginnen onze ontdekkingstocht in Val d'Hérens (Eringerdal), een vallei met lieflijke dorpjes en eeuwenoude huizen. Opvallend zijn de donkere houten schuurtjes die lukraak lijken neergepoot temidden de alpenweiden. De Zwitsers noemen ze mayens, zomerverblijven voor de koeien, schapen én de boer die de hele zomer op de alm verblijft, dicht bij zijn beesten. Hier rijpt ook de Alpenkaas waar je je in Wallis vooral in gesmolten toestand tegoed kan aan doen tijdens een heerlijke raclette. Het donkere hout is afkomstig van de lork, een naaldboom die in de herfst prachtig oranje kleurt en zijn naalden verliest.

