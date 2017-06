Herbronnen in Slovenië

Herbronnen in zwart thermaal water (Terme 3000)

Zwart thermaal water, dat is bijzonder en uniek aan deze thermen, water dat helend is voor allerlei reumatische aandoeningen. De bron ligt op meer dan duizend meter diepte en de temperatuur van het water bedraagt 72 °C. Naast de thermen ligt een kampeerterrein en een hotelcomplex met een golfbaan, een spa met elf baden, waterglijbanen en een openluchtbad. Terme 3000 is een topbestemming voor de ganse familie met een kindvriendelijk vakantiepark.

Baden in bier en honing (Thermana La¨ko)

Als je eens iets helemaal anders wil dan reis ja naar dit honderd jaar oude kuuroord waar je kan genieten van een bierbad. Het La¨ko bier is zeer voedzaam en als het gedronken wordt, met mate uiteraard, is het goed voor het lichaam. Dat komt omdat het bier vitamine B, magnesium, kalium, ijzer en zink bevat. Derivaten van het lokale bier worden gebruikt voor wellness behandelingen van huid en huidaandoeningen.

Thermana La¨ko geniet ook bekendheid om zijn honingbaden. Het rijke, zoete natuurproduct bevat vitamines, mineralen en enzymen die goed zijn voor de huid. Vandaar de beroemde Honey Spa Pampering in La¨ko !

Terug naar de Romeinse tijd (Terme Ptuj)

Een van de belangrijkste thermale centra in het oosten van Slovenië is Terme Ptuj dat al in de Romeinse tijd bekend was om zijn helend water dat vooral goed is voor reumatische aandoeningen en de genezing van wonden en kwetsuren bevordert. Ptuj is tevens de oudste stad van Slovenië.

Herbronnen zoals de koninklijke families (Roga¨ka Health Resort)

Wist je dat het mineraal water met de hoogste magnesium concentratie van de wereld in Slovenië te drinken is? In Roga¨ka wordt dat water gebruikt om het lichaam te ontgiften. Het kuuroord bestaat al vierhonderd jaar. Volgens de legende was het een hoef van het paard Pegasus die een gat in de grond sloeg waaruit vervolgens het water opborrelde. Koninklijke families, vooral de Habsburgse monarchie, kwamen er op af en zoveel eeuwen later trekt het kuuroord circa 30.000 toeristen per jaar. Zij genieten van allerlei kuren, van schoonheidsbehandelingen en keren huiswaarts met een prachtig lokaal souvenir, het befaamde kristal van Roga¨ka Slatina.

Wellness tussen de zoutpannen van Piran (Lepa Vida - Thalasso Spa)

De thalasso spa van Lepa Vida ligt in het midden van de zoutpannen. Vanuit je ligbed kijk je uit over de prachtige natuur. Je kan zwemmen in het heilzame water maar je laten masseren is ronduit top. Er worden hier alleen natuurlijke producten gebruikt, zoals zout en zeewater, erg voedzaam voor je huid. Lepa Vida ligt aan de kust, en het klimaat zorgt voor een extra helende factor.