Henry van de Velde Awards 17: de winnaars zijn gekend

De Henry van de Velde Awards werden voor het eerst uitgereikt in 1994 door Design Vlaanderen. Sinds de fusie in 2016 worden de prijzen uitgereikt door Flanders DC. De Henry van de Velde Awards lauweren Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die oplossingsgericht vanuit design een positieve impact hebben op de economie en de samenleving. Met de officiële prijsuitreiking, tentoonstelling en publicatie vormen de Henry van de Velde Awards een platform voor Vlaams design.

De Awards veranderden doorheen de jaren in functie van de evoluties in het designveld. Net omdat design zo breed is, zijn er prijzen in tien verschillende categorieën.

Ontwerpers, organisaties, opdrachtgevers en designbedrijven kunnen met hun recente producten, diensten of projecten inschrijven voor zes van deze categorieën (Design Solution Awards): Communication, Design-led Crafts, Ecodesign by OVAM, Efficiency, Everyday Life en Healthcare. De 18 genomineerde inzendingen worden gekozen op basis van de "goed design" criteria en (voor het eerst) duidde een internationale jury finaal de zes laureaten aan.

De jury draagt de kandidaten voor de Henry van de Velde Special Awards voor en duidt uit deze lijst de laureaten Lifetime Achievement, Young Talent en Company aan.

Het favoriete product van het publiek krijgt via een online stemming de Henry van de Velde Public Award. De 18 Design Solution nominees komen hiervoor in aanmerking.

En de winnaars zijn...

Lifetime Achievement Award

De honorering van een ontwerper of ontwerpstudio die minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal, maar zeker ook internationaal, impact gehad heeft met zijn/haar designactiviteiten. De Henry van de Velde Lifetime Achievement Award gaat naar Bart Lens.

De jury: Bart Lens wil als architect impact hebben op de leefomgeving. Naast gebouwen ontwerpt hij ook objecten waarmee wij ons omringen.

Lens transformeert wat reeds bestaat. Tijdens het creatieproces observeert hij hoe mensen zich omringen met objecten en hoe ze zich bewegen in de ruimte. Meer en meer vertrekt hij vanuit de materialen waarbij de traditionele verwerking belangrijker wordt. Lens creëert sensibiliteit en sfeer, maar wel als wezenlijk onderdeel van de totaliteit van de leefomgeving.

De jury waardeerde deze visie en consequente aanpak en oordeelde dat hij een bijzonder evenwichtig oeuvre ontwikkelde. Maar er is meer. In zijn opdracht bij Bokrijk profileerde hij zich met het project Bokrijk brandmerkt als ambassadeur van het ambachtelijk erfgoed. Hier brengt hij heden, verleden en toekomst van het vakmanschap samen in één verhaal, door vakmensen en ontwerpers van vandaag en morgen samen te zetten. Dit was doorslaggevend in de keuze van de jury.

Company Award

De prijs voor bedrijven, organisaties en overheden die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. De Henry van de Velde Company Award gaat naar Verilin.

De jury: Verilin produceert luxueuze linnen collecties voor tafel, bed en interieur. Voor de realisatie van deze pure, authentieke producten combineert het Kortrijkse familiebedrijf zestig jaar vakmanschap met een sterke drang naar innovatie. Verilin is bovendien een 100% lokaal, Belgisch verhaal.

De derde generatie, Ilse en Anne-Sophie Dedeken, specialiseerde zich verder in maatwerk en werken regelmatig samen met sterrenchefs, kunstenaars en designers. Daaruit groeien weer nieuwe ideeën voor innovatie.

Doorslaggevend voor de jury zijn de zware investeringen van Verilin in diepgaand en innovatief onderzoek. Nieuwe weefgetouwen geven alsmaar nieuwe mogelijkheden waardoor ze een unieke positie bekleden in de markt.

Young Talent Award

De stimuleringsprijs voor een jong talent of bureau dat maximaal 10 jaar actief is binnen de sector. Bij de beoordeling staat de ontwerper of het bureau centraal en wordt gekeken naar de kwaliteit van het gehele portfolio.De Henry van de Velde Young Talent Award gaat naar Sep Verboom.

De jury: Industrieel ontwerper Sep Verboom (1990) is een kind van zijn generatie: idealistisch, maar nuchter, lokaal én globaal, collectief eerder dan individueel, communicatief ook. De (verre) toekomst houdt hem het meest bezig. En dat waardeerde de jury zeer. Duurzaamheid, in de hele brede zin van het woord, is de rode draad doorheen zijn aanpak, zijn objecten, en de manier waarop hij zich bewust als duurzaam ondernemer opstelt. Sep wil mensen duurzame alternatieven aanwijzen voor de klassieke industriële productie en mensen bij elkaar brengen en laten samenwerken om zo openingen te vinden in het systeem. Momenteel werkt hij zowel voor de industrie als voor ngo's.

De jury beschouwt Sep Verboom als een schoolvoorbeeld van wat de ontwerper de dag van vandaag moet zijn: niet alleen maker en bedenker, maar ook inspirator en connector, en natuurlijk: wereldverbeteraar.

Ecodesign Award by Ovam

The Post-Couture Collective biedt een alternatief voor het huidige over producerend mode-systeem door een nieuwe methode te ontwikkelen voor de productie van duurzame, betaalbare en gepersonaliseerde kleding. De Post-Couture Antwerp modellen werden ontwikkeld door 5 Antwerpse mode-ontwerpers.

Public Award

Het favoriete product van het publiek krijgt via een online stemming de Henry van de Velde Public Award. De 18 Design Solution nominees komen hiervoor in aanmerking. Theomatik wint de Henry van de Velde Public Award 2017.

Theomatik is een tafelhulpmiddel om mensen met één functionele arm zelfstandig te laten eten, zowel thuis als op verplaatsing. Het idee kwam van Theo Willen, Frédéric Boonen goot het voor Jessa Ziekenhuis in een handig ontwerp.

Communication Award

Kastaar bedacht een origineel plan voor de promotie van de heropening van het Museum Plantin-Moretus, trok met twee mobiele drukpersen de Antwerpse straten op en ontwierp een eigen museumshop-collectie op basis van 16de eeuwse illustraties uit het archief.

Design-Led Carfts Award

Tableskin is een tactiel tafellaken en servetten. De tekening is een linnen vertaling van een harige dierenhuid. Tableskin is 100% Belgisch, ontworpen door Lore Langendries en gemaakt bij Verilin.

Efficiency Award

Dubio is de baksteen met schaduwlijnen die de illusie van twee of drie dunne gestapelde stenen wekt. Een esthetisch en kostenreducerend idee dat zowel metselaars als architecten ten goede komt. Roel Vandebeek ontwierp deze baksteen voor Nelissen Steenfabrieken.

Everyday Life Award

Met Stubs ontwikkelde Frank Ternier voor Labt vier kleurrijke en stapelbare stoelen die samen één geheel vormen. De pure look hebben de krukjes te danken aan de geknikte pootjes, een verder op zich onopvallend detail.

Healthcare Award

Colli-Pee is een slim toestelletje voor een gegarandeerde en gestandaardiseerde collectie van eerste fractie urine. Dat is de eerste 20ml van de plas. Deze hoog geconcentreerde urine zorgt voor een betere detectie van infectieziekten en kanker. Voxdale ontwikkelde de Colli-Pee voor Novosanis.