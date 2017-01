Helleborus, een winterjuweeltje

Om zo veel mogelijk van zijn delicate bloei te genieten, kies je best een plek die je vanuit het huis goed kan zien. Daar kan je hem uitplanten in volle grond, maar in een bloembak of terraspot doet hij het ook goed. De helleborus mag dan al fragiel lijken, hij is best wel een robuuste en gemakkelijk te houden plant.

Waar planten? Liefst op een plek in de schaduw of halfschaduw. Zo houdt de helleborus van de bescherming van een bladverliezende struik. Hij voelt zich het best in eerder rijke, diepe en liefst ook wat zware grond (bijvoorbeeld kleigrond), die goed doorlaatbaar is.

Wanneer planten? Van de herfst tot de lente, als het niet vriest.

Hoe planten? Graaf een put van 30cm diameter en werk de bodem goed los. Is de bodem te hard, strooi er dan een laagje kiezel of zand in voor de afwatering. Zet de plant voorzichtig in het gat en zorg dat de wortels niet beschadigd raken. Vul het gat op met een mengsel van potgrond en zand. Wil je mooie bosjes, plant de helleborus dan per drie.

Hoe verzorgen? Helleborussen houden van vruchtbare grond. Strooi daarom wat compost of potgrond rond de basis in de lente en de herfst. De bladeren kunnen snel gaan overheersen en de bloemen overschaduwen. Verwijder daarom systematisch alle verwelkte bladeren en snoei een flink deel ervan weg in de herfst, zodat de bloemen beter zichtbaar blijven.

Opgelet, zaait uit! Het leuke aan de helleborus is dat hij zichzelf uitzaait. Wanneer de bloem begint te verwelken, krijgt ze zaadjes die op de grond vallen en de volgende winter uit de grond komen piepen als nieuwe planten. Je kan die jonge plantjes uitgraven en ze in bekertjes met aarde zetten tot ze voldoende gegroeid zijn en stevige wortels hebben. Daarna kan je ze uitplanten waar je maar wilt.

Goed om weten

De helleborus is honkvast en verhuist niet graag. Je kan hem dus maar beter niet elk jaar verplaatsen.

Wees niet ongerust als je niet meteen bloemen hebt nadat je hem hebt geplant. Dit winterjuweeltje heeft tijd nodig om te acclimatiseren. Niet zelden is het wachten tot het tweede jaar om je helleborus mooi te zien bloeien.

In de volksmond wordt helleborus ook kerstster (Helleborus niger) genoemd, al is niet duidelijk waarom. Niet te verwarren met de kerstroos (Euphorbia pulcherrima), die wel een potplant voor binnen is.

Tekst: Nicole Burette