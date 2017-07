Greenwich: treinreis naar de nulmeridiaan

De hogesnelheidstrein brengt je in twee uur sporen naar Londen St Pancras. Vandaar is een ferrytocht over de Thames de fijnste manier om Greenwich te bereiken. Zo krijg je al een beetje zeebenen en op 20 minuten sta je in het maritieme stadsdeel, de bakermat van onze tijdsindeling. De zomer is perfect om naar Greenwich te reizen: het is er erg groen en er heerst een gezellige dorpssfeer. Samen met de bries van over de Thames komt ook de geschiedenis van de zeelieden die er het ruime sop kozen aanwaaien. Het Royal Observatory of de Sterrenwacht, waar de nulmeridiaan dwars doorheen loopt, vormt letterlijk het hoogtepunt van Greenwich. Een fikse wandeling door het prachtige Greenwich Park brengt je erheen. Bovenop de heuvel is het uitzicht indrukwekkend. Je ziet het...