Good Boy Bad Boy legt focus op portret

Van 24 juni tot 24 september wordt in de prachtig gerestaureerde schuur van het Kunstencentrum Ten Bogaerde de collectie van Frac Nord-Pas de Calais getoond. Het is een heel specifieke tentoonstelling: de sociale en psychologische betekenis van het portret, in de kunst van 1970 tot heden, wordt er in beeld gebracht. Dat gebeurt aan de hand van popiconen als Amy Winehouse en The Who, historische figuren als Hercules.

De hoofdmoot van de tentoonstelling is werk uit de collectie van het Regionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst in Duinkerke, het oeuvre van Mario Merz, Bruce Nauman, Hedi Slimane, Christophe Boulanger, Urs Lüthi, Margot Zanni e.a. Deze kunstenaars hebben een relatie met het portret, via fotografisch werk, videokunst en collages. Wat is hun invloed op het portret en hoe wordt de manier van kijken ernaar door deze kunst beïnvloed? Je kan het zelf ervaren tijdens de komende zomermaanden, van dinsdag tot vrijdag 11-18 uur, zaterdag en zondag 10-18 uur. www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde . Elke zaterdag tijdens juli en augustus geleid bezoek. Inbegrepen in het toegangsticket (telkens om 14 uur).

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op Open Museumdag zaterdag 1/07, zaterdag 5/08 en zaterdag 2/09.

Randanimatie

Naast de expo Good Boy Bad Boy heeft de dienst Cultuur & Erfgoed van de gemeente Koksijde een uitgebreid randprogramma uitgewerkt .

Kunst Smaakt

Voor een kunstige, culinaire nocturne kan je terecht op 29 juni om 19 uur. Wie kent ze niet, de stillevens uit de barok, de verfijnde schilderijen met weelderig, exotisch fruit ? Soms heerlijk en verrukkelijk, soms rottend en bloedend, maar altijd met een mysterieuze boodschap. Kunst, eten en leven waren altijd met elkaar verbonden, van Lascaux tot Jan Fabre. Vandaar Kunst Smaakt dat ruimte en tijd geeft voor een dialoog tussen de culinaire kunst van het sterrenrestaurant Ten Bogaerde en de kunst uit de collectie van het Frac Nord-Pas de Calais. Meesterkok Iain Wittevrongel en An Taillieu laten zich inspireren door de conceptuele kunstwerken uit de Expo Good Boy Bad Boy. Hoe die culinaire creaties er uit zien en vooral hoe ze smaken kan je met al je zintuigen beoordelen. Afspraak op 29 juni voor Kunst Smaakt. Plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven: cultuur@koksijde.be of telefonisch 058 53 34 40.

Familieworkshop BUTTON ART

Ontwerp je eigen unieke buttons en laat je hiervoor inspireren door hedendaagse kunst. Geen paniek! Kurt de kunstcoach staat voor je klaar. Zijn motto: "Iedereen groot of klein kan een kunstkenner zijn!" Tijdens deze familienamiddag maak je op een ludieke manier kennis met de tentoonstelling GOOD BOY BAD BOY. Daarna ga je in de open atelierruimte zelf aan de slag. Data: 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus (14-17u)

Doelpubliek: families (8+) - Prijs: 5 euro

Traag is ook mooi: met de huifkar langs natuur, kunst en geschiedenis

De dienst Cultuur en Erfgoed en het Abdijmuseum Ten Duinen slaan de handen in elkaar en bieden deze zomer twee huifkartochten aan: op vrijdag 28 juli en vrijdag 18 augustus krijg je de kans om het Abdijmuseum Ten Duinen en het Kunstencentrum Ten Bogaerde op één namiddag te bezoeken! De groep verzamelt om 13.30 uur aan het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten Duinen (Castel Fiertel, Koninklijke Prinslaan 2). Meteen daarna vertrekt de huifkar richting het Kunstencentrum Ten Bogaerde. Tijdens de huifkartocht is het genieten geblazen van het specifieke, beschermde landschap - de duin-polderovergang - rond Ten Bogaerde. De gids zorgt voor de nodige toelichting. Eenmaal aangekomen in het Kunstencentrum, staat een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling Good Boy Bad Boy (collectie Frac Nord-Pas de Calais) en de George Grardzaal op het programma. Aansluitend vertrekt de huifkar opnieuw naar het Abdijmuseum Ten Duinen waar een bezoek staat gepland aan de archeologische site. Ten slotte biedt het museumteam iedereen een drankje aan in de Gasterie! Prijs: 10 euro p.p. (huifkartocht, toegangstickets, gidsbeurten en drankje inbegrepen, gratis voor kinderen t.e.m. 12 jaar) - reservaties enkel via: abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50