Gevleugelde magie in de bergen van Michoacán

Alles begint in Angangueo, een voormalig mijnstadje op 3.000 m hoogte in de Sierra Madre. Begin vorige eeuw ontdekten jagers dat tientallen miljoenen monarchvlinders in de oyamel naaldwouden overwinteren die tegen de hoge bergtoppen opklimmen. Meer was er niet nodig om tal van wetenschappers naar het gebied te lokken. Allemaal waren ze onder de indruk van deze fantastische trekvlinder die de circa 4.000 km van Canada naar Mexico aflegt. De Mexicaanse overheid was zich bewust van de uitzonderlijke ecologische waarde van dit overwinteringsgebied. In 1986 richtte ze een biosfeerreservaat op voor de monarchvlinder, dat sinds 2008 ook op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

