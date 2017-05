Gaasbeek, het 'speelterrein' van markiezin Marie Arconati-Visconti

Je hoeft je verbeelding echt geen geweld aan te doen om je hier in een sprookjeskasteel te wanen. In het uitgestrekte park, met schitterende tuinen in Franse stijl, rijst het kasteel van Gaasbeek plots voor je op, en dat is best indrukwekkend. De forse torens verraden nog wel de middeleeuwse oorsprong, maar al snel wordt duidelijk dat dit kasteel eerder een lustslot dan een onneembare vesting is. Zodra je door de toegangspoort bent, betreed je een 16de-eeuwse binnentuin met (echte) pauwen, perfect in vorm gesnoeide haagjes en een terras van waar je het omliggende landschap overschouwt. De gevels doen aan sommige kastelen van de Loire denken en voor wie niet beter weet, ademt alles hier de sfeer van een eeuwenoud slot. "Maar eigenlijk kreeg het huidige kasteel vorm na een grondige restauratie in de 19de eeuw", vertelt Luc Vanackere, de kasteeldirecteur. In een tijd die baadde in de romantiek, aarzelde men niet om grote prestigieuze werken aan te vatten. En in plaats van gebouwen te herstellen in hun oorspronkelijk staat, deed men liever een geïdealiseerd verleden herleven, dat vaak veel luxueuzer is dan het ooit in werkelijkheid was. Neostijlen beleven hun hoogdagen (neogotiek, neorenaissance, enz.) en Gaasbeek ontsnapt niet aan deze trend.

