Fietsvriendinnen

Vijf jaar geleden waren 5.685 vrouwen lid van de Vlaamse Wielerbond Cycling Vlaanderen. Nu staat de teller op meer dan 10.000. En steeds vaker fietsen die vrouwen samen met andere vrouwen in een fietsclub exclusief voor vrouwen.

"Wij zijn in 2009 begonnen als onderdeel van een triatlonclub voor vrouwen, maar al snel bleek dat veel meer fietsliefhebsters zich bij onze club wilden aansluiten", zegt Karina Peetroons van WTC Feels, een samentrekking van Females on Wheels. De club telt inmiddels 52 leden tussen 25 en 66 jaar. Elke zondag van maart tot oktober maken ze in hun blauwe wielertruitjes de wegen rondom Ternat onveilig. Tijdens de wintermaanden stippelen ze mountainbikeroutes uit. "We willen sportief fietsen bij vrouwen promoten. Genieten van de natuur, je in het zweet trappen en je werk vergeten, een berg opklimmen,... Het werkt gewoon verslavend. Door in clubverband te fietsen, kunnen vrouwen gemakkelijker hun zondagmorgen op de fiets afdwingen van hun omgeving."

In de club zelf is de sfeer eerder ongedwongen. "Wie eens een paar zondagen op rij niet kan komen, wordt bij haar volgende deelname nog altijd even hartelijk begroet. Dat is in mannenclubs vaak wel anders. Wij werken ook niet met een intern puntensysteem. We rijden wel in groepjes, afhankelijk van het sportieve niveau van de deelneemsters, maar die worden spontaan gevormd. De afspraak is om met dat groepje drie vijfde van de rit samen te fietsen. Vanaf een bepaald punt mag wie daar zin in heeft versnellen, maar de voorlaatste blijft altijd bij de laatste zodat niemand alleen achterblijft." Samen uit, samen thuis, dus. Of beter: samen nog gezellig een glas drinken en napraten.