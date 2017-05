Fietsleasing is in opmars

Niet weinig mensen foeteren dagelijks op de files, terwijl ze eigenlijk niet zo heel ver van hun werk wonen en gerust met de fiets zouden kunnen gaan. De elektrische fiets maakt dat meer mensen dit alternatief overwegen. Maar een degelijke (e-)fiets is duur. Werkgevers van hun kant zijn op zoek naar alternatieve verloningen voor hun medewerkers. Bovendien zitten ook zij geplaagd met de mobiliteitsproblemen. "Als je weet dat er in België ongeveer 800.000 salariswagens rondrijden, weet je dat er veel potentieel is voor de salarisfiets", zegt Joep Kempen van Team Cyclis. Het leasingbedrijf had vorig jaar zo'n 175 fietsen onder contract, een jaar later zijn dat er meer dan 800.

Steeds meer werkgevers geven hun medewerkers de kans om, in ruil voor een stukje van hun brutoloon, een fiets naar keuze te leasen. De fiets is verzekerd, onderhouden en er is pechbijstand inbegrepen. Na een aantal jaar kan je de fiets voor een fractie van de catalogusprijs overkopen, of een nieuwe leasing aangaan. Doordat het bedrag van hun brutoloon wordt afgehouden, kunnen werknemers tot 50% besparen ten opzichte van een gewone aankoop van een fiets. Gebruiken ze de fiets voor woon-werkverkeer, dan krijgen ze er nog een nettobedrag van € 0,23 per km bovenop. Kempen: "Voor de bedrijven zijn de kosten 100% fiscaal aftrekbaar. En omdat fietsen gezond is, is er ook minder ziekteverzuim."