Fietshelmen voor volwassenen beschermen onvoldoende tegen letsels

Test Aankoop simuleerde in een laboratorium een val waarbij het hoofd vooraan, achteraan en zijdelings de grond raakt. Bij 5 van de 22 geteste helmen bleek er geen bescherming te zijn bij een ernstige val. Het gemiddelde risico op een letsel bedraagt in die gevallen 99 of 100 procent. Zeven andere helmen lieten eveneens een hoog risico op letsel noteren.

"Het is onthutsend, maar toch voldoen alle geteste helmen aan de EU-norm", aldus de consumentenorganisatie. "Wij zijn van mening dat de testmethode die voor de geldende norm wordt gehanteerd, aan verbetering toe is. De Europese Unie moet conclusies trekken uit deze tests en haar normen aanpassen voor een grotere veiligheid van zwakke weggebruikers."

Europa werkt momenteel aan een aanpassing van de veiligheidsnormen voor fietshelmen, maar dat is een traag proces, zegt Simon November van Test Aankoop. "Bovendien hebben fabrikanten er natuurlijk zelf geen belang bij dat hun producten zouden worden getest via strengere criteria, wat de vooruitgang van het dossier natuurlijk nog bemoeilijkt", klinkt het.

Naar aanleiding van de helmtests organiseerde Test Aankoop een enquête met de vraag of het dragen van een fietshelm verplicht moet worden. Van de 2.000 personen die meededen aan de bevraging, vindt 61 procent dat de fietshelm moet worden verplicht voor iedereen. Een kwart vindt dat de verplichting alleen voor kinderen moet gelden.

Vorig jaar deed de consumentenorganisatie al gelijkaardige tests met fietshelmen voor kinderen. Ook toen waren de resultaten verontrustend.