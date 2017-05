Fietsen zonder zadelpijn

Een zadel kiezen waarop je kilometers kan afmalen zonder last van zadelpijn is een kwestie van trial and error. Het is immers ook sterk afhankelijk van de manier waarop je zit en beweegt op je fiets. En dat is bij iedereen anders. Het beste is dus het zadel tijdens enkele ritten uit te proberen. Toch zijn er enkele aandachtspunten waar je rekening mee kan houden.

Steun op je zitbotjes

"De druk moet op je zitbotjes liggen. Liever daar dan op de weke delen", zegt sportcoach Kobe Verstraeten van Energy Lab. "De zitbotjes staan bij iedereen op een bepaalde afstand van elkaar. Bij vrouwen staan ze doorgaans verder uit elkaar, vandaar dat zij vaker een breder zadel nodig hebben. Al is dat zeker niet altijd het geval. De afstand tussen de zitbotjes verandert echter naarmate je rechtop zit (stadsfiets, mountainbike) of een diepere houding aanneemt (racefiets)." Ervaar je toch te veel druk op de weke delen, dan kan een zadel met een centrale opening soelaas bieden.

Lenigheid speelt een rol

"Uiteindelijk bepaalt je lenigheid voor een groot stuk welk zadel je het beste past. De zitbotjes komen dichter bij elkaar te staan als je met een rechte rug voorover buigt. Wie lenig is, kiest daarom beter een smal en vlak zadel (130 mm breedte). Wie met zijn handen slechts tot halverwege zijn scheenbeen kan reiken, heeft wellicht meer baat bij een breder zadel (145-150 mm). Een golvend zadel zorgt ervoor dat de zitbeentjes beter worden ondersteund en dat de druk op het zitvlak gespreid wordt."

Niet te zacht

"Je fietst beter met een goeie fietsbroek in combinatie met een harder zadel dan op een te zacht zadel. Anders riskeer je last te krijgen van het schuren. Bovendien heb je op een zacht zadel minder bewegingsvrijheid waardoor je minder zal verzitten en de druk constant blijft."