Fietsen in het land van Reynaert de Vos

In de voormalige Studio 100-loods in Beveren (Burcht van Singelberg) wordt druk gebouwd aan het hof van koning Nobel en het hol van Reyaert De Vos. Tegen 5 mei moeten ze klaar zijn, want dan vormen ze het startpunt van een 40 km lange fietstocht door verschillende natuurgebieden in de Polders, het land van Waas en het Hulsterambacht. Dit is het actieterrein van de sluwe en doortrapte Reynaert De Vos.

Hoe zat het ook al weer? Op Pinksteren roept Koning Nobel alle dieren van zijn rijk samen. Ze komen allemaal, behalve Reynaert De Vos. De dieren doen hun beklag over de schurkenstreken van de vos. De koning stuurt verschillende dieren op hem af, maar ze worden stuk voor stuk in de maling genomen. Uiteindelijk verschijnt de vos toch voor de koning die hem tot de galg veroordeelt. Maar Reyenaert slaagt erin zichzelf vrij te pleitten door de koning een dreigende staatsgreep op de mouw te spelden en diens hebzucht aan te wakkeren door de vermelding van de (onbestaande) schat van Kriekenputte.

"Wij mogen trots zijn op dit wereldberoemde meesterwerk (geschreven door ene Willem) ", zegt Huts. "Het is bovendien nog razend actueel. Reynaert houdt de mensen een ongemakkelijke spiegel voor. En de karakters van de dieren herken je stuk voor stuk wanneer je rondom je kijkt."

Van het Huis van Zonde tot 't Scriptorium

De fietstocht Vossen. Expeditie in het land van Reynaert brengt je langs vier tentoonstellingen. Het Huis van Zonde is gewijd aan de Zeven Hoofdzonden, die bij Reynaert de Vos nooit ver weg zijn. Denk maar aan lust, ijdelheid, hebzucht...Mini-mapping, topstukken van Rubens, Bouts en Teniers en technologische snufjes wijden je in in het zondige leven.

Het Mercatorhuis bezit een grote collectie atlassen en kaarten. Hier ontdek je het historische landschap waar de sluwe vos te werk ging. In 's Landshuis, in Hulst wordt het hoofdpersonage ook echt digitaal tot leven gewekt. Hij zit er in een 18de-eeuwse gevangeniscel. Bovendien is het een beetje een horrorruimte, waar oude marteltuigen staan tentoongesteld.

En tenslotte is er de hele geschiedenis van het verhaal zelf, dat uit de doeken gedaan wordt in 't Scriptorium. Want sinds de 13de eeuw werd de vertelling voortdurend aangepast en herschreven. Zo zijn in de loop der tijd verwijzingen naar scatologie en seksualiteit gecensureerd. De Vos was ook niet in elke versie even doortrapt en slecht. Speciaal voor 'Vossen' werd het verhaal van Reynaert nog een keer herschreven. Wie deelneemt krijgt een exemplaar. "Wij zijn teruggegaan naar het origineel", aldus Huts, "naar de ongekuiste versie met bloeddorst, kwaadaardigheid en seks".

Hij gaat ook even in op de naam van de tentoonstelling, "Vossen". "Volgens Van Dale betekent dit 'onafgebroken studeren'. Slechts door deductie heeft het ook de betekenis 'onkuisheid bedrijven'. Maar wij bedoelen natuurlijk die eerste betekenis. We nodigen iedereen uit om te komen 'vossen'."

Vossen. Expeditie in het Land van Reynaert. 5/5/2018-30/9/2018. Ma-zo. Start Burcht Singelberg; Katoen Natie, Loods 5, Kallo-Beveren. ?15. -18 gratis.

Info: www.vossen.vlaanderen