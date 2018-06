Feestzomer in Antwerpse Zoo

Cinema Zoologie

Blikvanger van het feestprogramma is de expo Cine ZOOlogie. Het is een kleine tentoonstelling in de Latteria. Maar daarom niet minder bijzonder. De Zoo bleek ruim honderd jaar geleden over een eigen cinema te beschikken: Cine Zoologie. We keren terug naar 1915, midden in de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen kreunt onder de Duitse bezetting. De dagjesmensen laten het afweten, de dieren sterven in groten getale en een financieel fiasco dreigt. De wanhopige directeur Michel L'Hoëst moet iets ondernemen. Hij besluit een bioscoop te openen in de Feestzaal, die in de oorlogsperiode leeg staat. De films worden begeleid door een eigen bioscooporkest.

Cine Zoologie is onmiddellijk een succes, elke dag zit de zaal afgeladen vol en mensen schuiven soms wel tot twee uur aan voor een plekje. De bioscoop redt de Zoo van de ondergang. De cinema zal nog tot 1936 bestaan, maar moet dan wegens toegenomen concurrentie sluiten. In de tentoonstelling zie je onder andere prachtige oude affiches en unieke beeldfragmenten, zoals de allereerste opnames die ooit in de Zoo werden gemaakt, daterend van 1910.

Terug naar de Belle Epoque

Verder gaat het er deze zomer extra feestelijk aan toe in de Zoo, met een zweefmolen op het Vlinderplein en nostalgische spelen als sjoelbak, kegelspel of bibberspiraal. Er zijn grime-stands, workshops knutselen en boetseren.

Elke dag kan je een begeleide Belle Epoquewandeling maken. Onderweg kom je gekostumeerde acteurs tegen die je een flasback naar 1910 bezorgen. Daar hoort zeker een Belle Epoque-familiefoto bij, die je mag maken bij het Fotopunt. In de Kiosk op het Flamingoplein, vlakbij de zomerbar, speelt elke vooravond muziek. Op dat plein prijkt sinds vandaag trouwens weer de buste van Jan Frans Loos, de grondlegger van de Zoo.

Het was in 1840 dat Jan Frans Loos, toenmalig burgemeester van Antwerpen, Artis in Amsterdam bezocht en besloot 'dat moeten wij in Antwerpen ook hebben'. Drie jaar later legt Loos de fundamenten voor de Antwerpse Zoo. Het is in die tijd dat de mooiste pareltjes gebouwd worden. In 1856 komt er de Egyptische tempel, waar nu de olifanten huizen en in 1861 de Moorse tempel waar de okapi's zitten. De eerste feestzaal volgt in 1897, want vertier en feesten horen van meet af aan bij de zoo. De echte bloeiperiode begint vanaf 1910. Dat is trouwens het referentiejaar voor het Masterplan 2020. De laatste tien jaar is ontzettend veel geïnvesteerde in dierenwelzijn en het herstel van de 19de eeuwse architectuur en sfeer. Alle renovatiewerken maken deel uit van dat grote masterplan. Over twee jaar moet de ZOO dus weer helemaal schitteren als vanouds.