Feestelijke afsluiter van de Plus Magazine-schrijfwedstrijd in de Plantentuin in Meise

In de loop van 2017 kwam tijdens een contact met uitgeverij VBK terloops de idee ter sprake om een schrijfwedstrijd te organiseren. Het zaadje was geplant en zou al zeer gauw ontkiemen. VBK vond auteur Jo Claes meteen bereid om het begin van een verhaal te schrijven dat de deelnemers zouden moeten voltooien. Eind 2017 had de wedstrijd vaste vorm gekregen en werd aan de Plus-lezers voorgesteld.

Bij een eersteling weet je nooit wat je mag verwachten, dus werden mailbox en post elke dag met spanning doorgenomen. Wat waren we blij toen bleek dat bijna 500 mensen in hun pen waren gekropen en verder hadden geschreven aan het verhaal 'Euros' van Jo Claes.

Alle inzendingen werden doorgelezen door een panel dat de 32 beste verhalen selecteerde. De jury koos daaruit de 25 winnaars, waaruit in samenspraak met Jo Claes de 5 grote prijswinnaars werden bepaald.

Deze 25 winnaars werden met familie en/of vrienden op 15 april uitgenodigd in de prachtige Plantentuin Meise waar de tulpenbomen volop in bloei stonden. Na een wandeling onder leiding van de sympathieke gidsen van de Plantentuin volgde in het kasteel van Boechout de prijsuitreiking. Jo Claes las de 5 beste verhalen voor en tussendoor zorgde het strijkkwartet Le Collectif Musical voor een muzikaal intermezzo.

De vijfde prijs, een DAB radio, ging naar Tijl Vermeersch. In het juryrapport stond onder andere: "Grappig, magisch-realistisch plot in verzorgde taal. "

Ludwig Van den Broeck kreeg de vierde prijs, een e5-aankoopbon t.w.v.€ 400 voor zijn verhaal, waarover de jury schreef: "Boeiend, vlot geschreven, ontroerend. Toont mooi dat het niet noodzakelijk een thriller moet worden."

Marie Jacobs won de derde prijs, maar liefst 24 flessen St Emilion Grand Cru wijn van de Wijnbeurs. In het juryrapport lazen we: "Vlot geschreven en onderhoudend. Het idee van de tandenfee is goed gevonden. De tekst sluit goed aan bij het eerste deel van het verhaal. Grappige elementen: bemoeizieke moeder en de wat rare buurvrouw."

De tweede prijs was voor Thomas Buysens en zijn moeder Rita Vanhemmens die samen een wonderlijk en duivels verhaal schreven. "Heel realistisch en verrassend, fijne plotwending aan het eind, de spanningsboog zit goed. Interessant wat er gedaan wordt met de getallenreeks", schreef de jury hierover. Zij kregen een reisbudget van Holidayline ter waarde van € 500.

De Trek e-bike t.w.v. € 2200 was voor de winnaar van de eerste prijs en dat was Luce Rutten. De jury was zeer enthousiast over haar verhaal: "Stilistisch zeer goed geschreven. Mooi gebruik van adjectieven en bijwoorden. Heel originele inhoud van de laatste twee pakjes. De hoofdpersoon neemt allerlei initiatieven om achter de waarheid te komen. Het verhaal heeft sfeer. Goede uitleg over de bedoeling van de pakjes."

De 20 overige winnaars kregen een prachtig boekenpakket van uitgeverij VBK, waarin onder meer Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over , het laatste boek van Jo Claes zat:

Ann Marie Lauwaert , Ann Ryckaert, Dan Holsbeek, Floortje Foppinga, Hannes Stragier, Inge Claus, Ivan Dresselaers, Kristina Van Ryssen, Linda De Neve, Marcel Vandendriessche, Marianne Van der Haeghen, Mark Hendrickx, Marleen Gauquie, Philippe De Maeyer, Robert Vandeplas, Rudi Coppers, Sandra Wybo, Suzie Broeckx, Victoire Janssen en Wim Deduytsche

Door op de namen van de auteurs te klikken, kan je hun volledige verhaal lezen.