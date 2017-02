Eurostar start identiteitscontrole met gezichtsherkenning in Parijs

De nieuwe veiligheidsinstallatie in het Parijse treinstation is sinds dinsdag operationeel, aldus een woordvoerster van Eurostar. Ze controleert in enkele seconden de identiteit van volwassen Europeanen met een biometrisch paspoort, "met behulp van gezichtsherkenning", stelt het Portugese bedrijf Vision-Box, dat de aanbesteding won. De poortjes kunnen ook digitale vingerafdrukken lezen en irisscans maken.

Dezelfde poortjes werden in juni vorig jaar in gebruik genomen in het Londense Eurostar-station Saint-Pancras, in de aanloop naar het EK voetbal in Frankrijk. Op acht maanden tijd zouden er al meer dan 500.000 passagiers doorheen gegaan zijn.

Ook op de luchthaven Paris-Charles de Gaulle wordt met het systeem geëxperimenteerd.