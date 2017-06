Eerste Hollandse maatjes aan wal in Oostende

Het Maatjescomité trekt ieder jaar de zee op om de eerste maatjes op te halen in Nederland en het eerste vaatje aan wal te brengen in Oostende. Om 14.30 uur stipt meerde het opleidingsschip Broodwinner aan met de eerste Hollandse maatjes. In stoet, met veel folklore en muziek, werden het eerste tonnetje naar het Klein Strand gebracht om die te proeven.

Die eer viel te beurt aan burgemeester Johan Vande Lanotte. Een grote fan is hij niet, maar het maatje gleed toch vlot naar binnen. Ook Wendy Van Wanten die al jaren de eerste maatjes komt meeproeven, vond ze bijzonder lekker.

"De maatjes hebben dit jaar een vetgehalte van 18 procent. Dat is zeker geen record. Ze zijn ook iets kleiner en minder dik", aldus voorzitter van het Maatjescomité Glenn Dangreau. "Maar de smaak zit wel goed. Ze kregen dit jaar iets te weinig zonlicht waardoor de vettigheidsgraad wat achterbleef."

Vorig jaar hadden de maatjes een vetgehalte van 21 procent, wat toen uitzonderlijk veel was. Oostende blijft overigens de eerste stad in België waar de maatjes, de "Hollandse nieuwe" aan wal komen.