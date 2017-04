Eerste Belgische veelvraatbaby geboren

De veelvraat is de belangrijkste vertegenwoordiger van de marterachtigen, familie van de das en de wezel. Een sterk roofdier dat in staat is heel wat grotere dieren aan te vallen. Zo kan hij zelfs zijn mannetje staan tegen een beer om zijn voedsel te beschermen.

De veelvraat is een zeldzame, bedreigde soort waarvoor een Europees kweekprogramma bestaat. Momenteel zijn er in Europa nog ongeveer 1300 veelvraten, waarvan 116 dieren in 45 dierenparken leven.

Mama Skally, papa Valle en dochtertje...

In 2015 kwam Valle van de zoo van Boras in Zweden naar het Wildpark van het Domein van de Grotten van Han. Terzelfder tijd kwam ook Skally van de zoo van Novosibirsk in Rusland naar het Wildpark. Valle en Skally zijn een heel belangrijk koppel voor de genetica van de soort in gevangenschap.

Pas op 30 mei 2016 werd de eerste paring waargenomen. De voortplanting van deze grote marterachtige is vrij bijzonder want na de bevruchting wacht de eicel met groeien tot het einde van de herfst, wat een uitgestelde innesteling wordt genoemd. De echte dracht duurt dan ongeveer veertig dagen.

Het hele team van het Wildpark was dus voorbereid toen Skally na 6 februari haar hol niet meer verliet. Er werd beslist om niet tussen te komen en het wijfje zorg te laten dragen voor haar allereerste baby. Pas op 16 maart kon het Wildparkteam bij de veelvraten en ontdekten ze een prachtig pluizen bolletje. Een 5 weken oud baby'tje van het vrouwelijk geslacht, dat al 1,320 kg woog. Ze had haar witte vacht van bij haar geboorte al ingeruild voor een grijsbruine pels. Een naam heeft de baby nog niet. Deze wordt gekozen als ze iets groter is.

Eén enkele baby voor een eerste dracht is perfect normaal en Skally blijkt een heel goed ontwikkeld moederinstinct te hebben. De veelvraatbaby zou in de herfst al zo groot moeten zijn als een volwassen veelvraat en verhuist over hoogstens twee jaar naar een nieuw park als ze geslachtsrijp is.

In ons land is het Domein van de Grotten van Han de enige plek waar je deze diersoort kan bewonderen.